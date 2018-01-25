Илон Маск пообещал запустить Falcon Heavy «через неделю или около того» 4 25.01.2018, 16:23

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До этого сроки запуска несколько раз переносились.

SpaceX испытывала свою самую тяжелую ракету — Falcon Heavy. Если объяснять просто, то это три Falcon 9, связанных вместе. Ранее Илон Маск говорил, что все задержки и переносы связаны как раз с тем, что заставить работать синхронно сразу три ускорителя, на каждом их которых по 9 двигателей, очень сложно. Но компании это удалось. Прожиг продолжался 10 секунд, отработали все 27 двигателей. Маск заявил, что все прошло по плану и «через неделю или около того» ракета поднимется в воздух, пишет сайт hightech.fm.

Ракета уже стоит на изготовке в Космическом центе Кеннеди. Стартовать она будет с той же площадки, откуда улетали самые мощные ракеты «Сатурн-5» в рамках программы «Аполлон». Heavy возвышается на 70 метров над стартовой площадкой. Планируется, что ракету будут использовать для доставки грузов на околоземную орбиту: она сможет поднимать туда до 64 т полезной нагрузки. После ракета может применяться для полетов к Марсу.

Falcon Heavy продолжает главную идею Маска — повторное использование своих ракет. Все три ступени компания планирует вернуть на Землю. Планируется, что два ускорителя вернутся на пусковую площадку на мысе Канаверал, а третий сядет на плавучую платформу в Атлантическом океане. Интересно, что в этой версии Falcon Heavy из трех ступеней две уже совершали полеты.

Отдельно стоит отметить, что предприниматель выбрал не самый стандартный объект в качестве тестовой полезной нагрузки. Ранее он говорил, что в воздухе с ракетой может произойти все что угодно — она попросту может взорваться. Поэтому коммерческого груза на ней не будет. Зато Маск отправит в космос свой вишневый родстер Tesla. Да, Илон Маск отправит в космос автомобиль, потому что может сделать это. Когда он впервые рассказал об этом, все восприняли это как шутку, но позже он подтвердил свои намерения. Автомобиль покинет Землю и больше не вернется. В компании и раньше запускали в космос не самые привычные предметы. Так, во время дебютного испытания космического корабля Dragon на его борту находился большой кусок сыра.

Запуск ракеты тяжелого класса должен был состояться еще в августе, но затем был перенесен на ноябрь, а впоследствии на декабрь. В итоге SpaceX объявила, что первый полет пройдет уже в 2018 году. В 2017 году компания успешно испытала все три ускорителя Falcon Heavy, собрала ракету и доставила на место старта. После успешного прожига двигателей можно с большой долей вероятности полагать, что на этот раз сроки уже не сдвинутся.