Reuters: Переговоры Меркель с социал-демократами начнутся 26 января 25.01.2018, 16:30

Ангела Меркель

Фото: imago

Запланированы встречи 15 политиков с трех сторон.

Консервативный блок немецкого канцлера Ангелы Меркель и социал-демократы (СДПГ) начнут официальные переговоры о формировании нового коалиционного правительства в пятницу, 26 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на партийные источники.

Источники сообщили, что Меркель и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер встретятся с лидером СДПГ Мартином Шульцем в 9:00 (по местному времени) в Берлине.

После этого запланированы встречи 15 политиков с трех сторон.

Ранее сообщалось, что внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласился начать переговоры о создании «большой коалиции» с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-социальным союзом (ХСС).

Как известно, после проведения выборов 24 сентября в Германии до сих пор не смогли создать парламентскую коалицию. Предыдущие переговоры по коалиции «Ямайка» с участием ХДС/ХСС, Зеленых и Свободной демократической партии (СвДП) провалились из-за выхода из них свободных демократов.