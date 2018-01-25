Бобруйчанин собирает подписи за установление памятника Алесю Адамовичу 25.01.2018, 16:36

Андрей Архипенко

Писатель много сделал для Беларуси.

В родном поселке писателя Глуша под Бобруйском активист Андрей Архипенко хочет создать сквер имени белорусского публициста. В центре сквера разместится бюст Алеся Адамовича, передает «Белсат».

«Белорусский Вацлав Гавел» несправедливо забыт

Идея установки памятника пришла на фоне наблюдения за работой по созданию музея Алеся Адамовича все в той же Глуше, рассказал Андрей.

«Столько лет уже, а ничего не делается, – говорит молодой человек. – В общем, об Алесе Адамовиче так мало знают у нас, особенно молодежь, в школе ему очень мало внимания уделяют. Я считаю это большой несправедливостью. Алесь Адамович много сделал для Беларуси, не зря его называют белорусским Вацлавом Гавелом».

Инициативу поддержала дочь Алеся Адамовича Наталья, она же помогла найти скульптора, который согласился бы сделать бюст, рассказал Андрей. Друг парня на волонтерской основе разработал макет будущего сквера. Собрать средства на реализацию замысла активист планирует с помощью краудфандинга и платформы «Толока».

«Все мы видели, как быстро собрали необходимую сумму на памятник Тадеушу Костюшко. Меня вдохновил этот пример», – говорит Андрей.

Теперь активист начал сбор подписей за установку памятника и переговоры с властями. С подписными листами и черновым вариантом макета сквера он пошел к заместителю председателя Бобруйского райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работы Татьяны Воронко. Она же возглавляет Наблюдательный совет благотворительного счета по сбору средств на музей Алеся Адамовича.

Сквер и бюст как альтернатива музею?

Идеологам Бобруйского района понравилось, что сделать памятник выйдет дешевле, чем музей. Зампредседателя даже предложила выделить деньги на идею Андрея из тех, которые уже поступили на благотворительный счет будущего музея. Но это должен решать Наблюдательный совет, поэтому следует дождаться его следующего собрания.

«Нам очень нравится идея такого сквера и бюста, – говорит начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Галина Чернова. – Главное, что это по средствам намного более реально выглядит, чем музей. Нам давно нужно было заняться чем-то подобным, а не заниматься почти неразрешимыми вопросами».

По мнению начальника отдела идеологии, те «миллиарды», которые нужны на создание музея, вряд ли будут собраны даже через двадцать или тридцать лет.

«Люди не дают денег, – говорит чиновница. – Никакие спонсоры ни в Минске, ни в Москве не заинтересованы. Даже жители самой Глуши, которые на словах так гордятся своим земляком, не перевели на благотворительный счет ни копейки».

Председатель Добровольного общества охраны памятников истории и культуры и член Наблюдательного совета Антон Астапович допускает возможность использования средств из счета не конкретно на музей, а в общей сложности на цели увековечения памяти Алеся Адамовича. Тем более, что существующие юридические нормы пока не позволяют воспользоваться пожертвованиями для разработки проекта. Но для этого нужно изменить назначение счета. Решать будет cовет.

«Я лично еще бы подумал, соглашаться ли на финансирование бюста из собранных средств. Но вполне возможно, что часть денег можно выделить», – отметил Антон.

Районные власти предлагают не ждать открытия музея в здании аптеки, где работала мать Алеся Адамовича, а сделать экспозицию уже сейчас, в одной из комнат Глушанского дома культуры.

«Это было бы идеальным выходом на сегодняшний день, – говорит Галина Чернова. – Мы бы в этой комнатке-музее рассказывали о жизни и творчестве Алеся Адамовича, а здание аптеки показывали бы как экспонат».

Не соглашаются с такой идеей сотрудники дома культуры. Они говорят, что у них нет необходимых помещений, и что музей будет создаваться ценой удобства работников и посетителей.

Антон Астапович рассказал, что такой вариант обсуждался на последнем заседании Наблюдательного совета, однако от него отказались.

«В статусе экспоната здание придет в упадок, так чтобы здание жило, нужно, чтобы оно выполнял какую-то функцию», – подчеркнул эксперт.

Местные власти: здание аптеки нужно снести и собрать по-новому

То, что здание аптеки в упадке, признала и начальник отдела идеологии.

«По моему мнению, это здание нужно сносить и заново собирать. Ведь там все никакое, гнилое. Фундамент в ужасном состоянии», – отметила Галина Чернова.

Андрей Архипенко планирует собирать подписи по всей Беларуси. Также, возможно, будет создана онлайн-петиция. На ближайшем заседании Наблюдательного совета по созданию музея активист представить свой проект сквера с бюстом.

Обсуждение о создании в бывшей аптеке в поселке Глуша Бобруйского района, где работала мать Алеся Адамовича, музея, ведутся давно. В феврале 2016 года районные власти открыли благотворительный счет для сбора средств на музей. На сегодняшний день собрано чуть менее 6 тысяч долларов, что не покрывает и десятую часть нужной суммы. Их не хватает даже на разработку проектно-сметной документации. 5 тысяч долларов из пожертвований – это вклад Светланы Алексиевич, который она сделала в ноябре 2016 года.

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Алесь Адамович – писатель, публицист, общественный деятель. Родился 3 сентября 1927 года. Детство провел в Глуше под Бобруйском. Там же своими глазами увидел Вторую мировую войну. Окончил филологический факультет БГУ. Вел активную общественно-политическую деятельность. Поддерживал создание Белорусского народного фронта. Пытался раскрыть правду о Чернобыльской катастрофе, был сопредседателем Международного фонда «Помощь жертвам Чернобыля». Известны его произведения «Я из огненной деревни», «Хатынская повесть», «Война под крышами», «Апокалипсис по графику» и другие.

Алесь Адамович умер 26 января 1994 года, похоронен в Глуше.