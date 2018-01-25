TVN24 о блокировке «Хартии'97»: Еще один удар по свободе слова 2 25.01.2018, 16:54

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Польские СМИ следят за ситуацией вокруг Сharter97.org.

Белорусские власти заблокировали доступ к популярному оппозиционному порталу «Хартия'97». Главный редактор Сharter97.org Наталья Радина оценила это как «еще один удар по свободе слова в Беларуси», сообщает сайт польского телеканала tvn24.

Решения об ограничении доступа к информационным порталам принимаются министерством информации Беларуси, которое не объяснило причин блокировки сайта.

Несколько недель назад министерство информации закрыло в Беларуси еще один оппозиционный портал belaruspartisan.org («Белорусский партизан»). Однако он был разблокирован, когда перешел из домена «org» в домен «by», контролируемый белорусскими властями.

По словам Натальи Радиной, это не вариант в случае «Хартии'97, которая зарегистрирована в домене «org».

Редакция сайта Сharter97.org находится в Варшаве.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.