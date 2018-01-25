Как «влиятельные китайцы» возводят комплекс для бизнесмена Шакутина

Как «влиятельные китайцы» возводят комплекс для бизнесмена Шакутина2
- 25.01.2018, 17:01
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Журналисты показали стройку с высоты.
На въезде в элитный поселок Веснинка, известный особняками чиновников, бизнесменов, спортсменов и творческой элиты страны, китайцы возводят гостинично-деловой комплекс с теннисным центром, пишет tut.by.
Заказчик объекта — нефтяная компания «Интерсервис», которая принадлежит бизнесменам Александру Шакутину и Николаю Воробью. Генподрядчик — китайская CITIC Construction — выделил на проект кредит в 120 миллионов долларов.
Общая площадь комплекса — более 127 тысяч квадратных метров. Масштабная стройка должна завершиться уже к лету. Журналисты полетали над объектом и посмотрели на будущий центр с высоты.