Как «влиятельные китайцы» возводят комплекс для бизнесмена Шакутина 2 25.01.2018, 17:01

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Фото: tut.by

Журналисты показали стройку с высоты.

На въезде в элитный поселок Веснинка, известный особняками чиновников, бизнесменов, спортсменов и творческой элиты страны, китайцы возводят гостинично-деловой комплекс с теннисным центром, пишет tut.by.

Заказчик объекта — нефтяная компания «Интерсервис», которая принадлежит бизнесменам Александру Шакутину и Николаю Воробью. Генподрядчик — китайская CITIC Construction — выделил на проект кредит в 120 миллионов долларов.

Общая площадь комплекса — более 127 тысяч квадратных метров. Масштабная стройка должна завершиться уже к лету. Журналисты полетали над объектом и посмотрели на будущий центр с высоты.