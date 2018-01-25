МОК опубликовал критерии допуска россиян на Олимпиаду 4 25.01.2018, 17:25

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Двумя днями ранее МОК не допустил до зимних Олимпийских игр ряд ведущих атлетов из России.

Группа экспертов МОК, занимающаяся приглашениями спортсменов на Олимпийские игры, назвала причины, по которым российские атлеты не были допущены в Пхёнчхан. В список критериев вошли 17 пунктов, сообщает DW.

Международный Олимпийский комитет (МОК) обнародовал список критериев, которыми руководствовалась группа экспертов комитета, занимавшаяся приглашением спортсменов из России на Олимпиаду в Пхёнчхане. Список, опубликованный в четверг, 25 января, состоит из 17 пунктов.

Среди критериев, принимавшихся во внимание при утверждении российских участников, называются упоминание атлетов в антидопинговых расследованиях, в частности комиссии Дениса Освальда, которая изучала подмену допинговых проб российских спортсменов на ОИ в Сочи, а также в так называемом списке "Дюшес", где перечислены атлеты, применявшие специально разработанный коктейль из запрещенных препаратов.

Фурнейрон: "Дело каждого спортсмена рассматривается индивидуально"

Также сыграли свою роль более ранние случаи употребления допинга, наличие пометок на пробирках с допинг-тестами, анализ содержания в них соли или несоответствие ДНК. Кроме того, от Олимпиады отстранены спортсмены, грубо нарушавшие правила использования системы ADAMS, с помощью которой спортсмены должны отмечать текущее местоположение, а также если о них была получена дополнительная информация от международных федераций и WADA.

По словам главы комиссии Валери Фурнейрон, "все решения принимаются на основе консенсуса, а дело каждого спортсмена рассматривается индивидуально".

Двумя днями ранее МОК не допустил до зимних Олимпийских игр ряд ведущих атлетов из России, включая шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана и лидеров российских сборных по биатлону и лыжным гонкам Антона Шипулина и Сергея Устюгова.