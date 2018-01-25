BBC: В Беларуси заблокирован старейший оппозиционный сайт 5 25.01.2018, 17:55

1,918

Созданный более 20 лет назад сайт Charter97.org не раз подвергался блокировке.

Министерство информации Беларуси заблокировало на территории страны доступ к интернет-ресурсу Charter97.org - оппозиционному сайту с 20-летней историей, всегда резко критиковавшему власти, передает русская служба BBC.

Проблемы с доступом к "Хартии-97" пользователи обнаружили во второй половине дня 24 января. На следующее утро на сайте министерства информации Беларуси появилось сообщение о решении министерства ограничить доступ к ресурсу "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Эта статья закона содержит достаточно широкий перечень сведений, запрещенных к распространению в СМИ - от упоминания официально не зарегистрированных организаций до пропаганды наркотиков, войны, насилия, жестокости и призывов к экстремизму.

Какие именно запрещенные сведения распространила "Хартия", министерство не сообщает.

Сайт с богатой историей

Созданный более 20 лет назад сайт "Хартия-97" не раз подвергался блокировке - как правило, в периоды политических кампаний и роста активности белорусской оппозиции.

Создатель и руководитель сайта журналист Олег Бебенин был найден повешенным в сентябре 2010 года, за три месяца до очередных «президентских выборов». Обстоятельства его смерти остаются невыясненными.

Коллеги и оппозиционные активисты заявляют, что с Бебениным расправились за его профессиональную деятельность и критическую по отношению к власти гражданскую позицию.

19 декабря 2010 года в день президентских выборов на улицы Минска вышли десятки тысяч оппонентов Александра Лукашенко

Фото: AFP

Наталья Радина, сменившая погибшего Бебенина на посту редактора Charter97.org, была арестована в ночь на 20 декабря 2010 года - силовики разгромили редакцию сайта, транслировавшего сообщения о разгоне митинга и многочисленных арестах.

Наталья Радина провела полтора месяца в СИЗО КГБ, после чего была отпущена под подписку о невыезде и отправлена к месту жительства родителей за 350 км от Минска.

Через некоторое время Радина сбежала из-под надзора спецслужб, тайно покинула страну и через пять месяцев заявила о себе в Литве, где продолжила редактировать сайт "Хартия-97".

В 2011 году международный Комитет защиты журналистов наградил ее почетной премией "За свободу прессы". В последние годы редакция сайта размещалась в Польше.

В 2011 году Комитет защиты журналистов наградил Радину почетной премией "За свободу прессы"

Фото: Getty Images

По результатам исследований, проводившихся в Беларуси журналистами, редакторами и независимыми экспертами, сайт "Хартия-97" был назван одним из наиболее посещаемых интернет-ресурсов в стране.

Протесты журналистов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выразила протест в связи с блокировкой сайта "Хартия-97". БАЖ отмечает, что действия властей по отношению к оппозиционному сайту непрозрачны, а решение о блокировке не аргументировано конкретными претензиями.

БАЖ заявляет, что ограничение доступа к сайту "Хартия-97" грубо нарушает право на свободу слова, гарантированное конституцией Беларуси, и международные обязательства страны.

В декабре прошлого года власти заблокировали сайт "Белорусский партизан". Его создал и долгое время редактировал журналист Павел Шеремет, погибший в результате подрыва его машины в Киеве в июле 2016 года.

Сайт был разблокирован после смены доменной зоны на .by и отключения комментариев к статьям.

Создатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля в центре Киева 20 июля 2016 года

Фото: AFP

"Блокировка "Партизана" и "Хартии" показывает, что белорусские власти не только готовы к цензуре, но без особых переживаний обращаются к ней. По поводу и без. Аплодирую мининформу, который делает все, чтобы разрушить усилия МИД по улучшению отношений с Западом вообще и с Польшей в частности", - прокомментировал случившееся Андрей Бастунец, глава Белорусской ассоциации журналистов.

Наталья Радина, редактор заблокированного сайта, обещает продолжить работу. "Ничего у них [белорусских властей] не выйдет. Мы еще повоюем. За нашу и вашу свободу!" - написала Радина в "Фейсбуке".

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.