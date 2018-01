Наталья Радина на «Еврорадио»: Нет лучшей рекламы, чем запрет 4 25.01.2018, 17:37

Наталья Радина

Белорусским властям придется ответить за очередной шаг по подавлению свободы слова.

Министерство информации до сих пор не сообщило, за какие материалы или комментарии был заблокирован доступ к "Хартии'97". Еврорадио связалось с главным редактором сайта Натальей Радиной и спросило о причинах блокировки, готовности редакции к сотрудничеству и стоит ли считать эту ситуацию ударом по свободе слова.

- Почему власти решили заблокировать "Хартию" именно сейчас?

- Я думаю, что власти в первую очередь боятся протестной весны. Думаю, они ждут повторения того, что было в 2017 году. Возможно, даже в больших масштабах. Кроме того, приближается празднование столетия БНР 25 марта. Конечно, они боятся нашей популярности и видят, что сайт читает много людей, поэтому просто решили зачистить информационное пространство Беларуси.

- Но должна была быть конкретная причина, например, материал или комментарии.

- В том и дело, что все было сделано очень подло: нас ни о чем не уведомляли, не говорили, какой конкретно материал якобы нарушил законодательство. Вы видите, что Мининформ разместил информацию, из которой непонятно, на каком основании заблокировали. Это такая политика властей по уничтожению независимых медиа. С "Хартией" такое происходило постоянно. Никто никогда не объяснял причин.

- То есть, вам на почту не приходило письмо от министерства, мол, этот материал или этот комментарий вызывает их недовольство?

- Ничего подобного не было, никто об этом не сообщал.

- Если резонанс пойдет, и вам Мининформ скажет, что нужно тот или иной материал или комментарий удалить, и тогда они сайт разблокируют, что вы будете делать?

- Ну, в этой ситуации мы готовы сотрудничать. Естественно, нужно будет посмотреть, какие требования. Сейчас, чисто гипотетически, сложно ответить. Нужно будет смотреть, что мы нарушили в этой ситуации. То есть, если будет адекватное требование, мы можем его выполнить.

- Как вы считаете, связана ли эта ситуация с блокировкой "Белпартизана"?

- Это был пробный шар. Его заблокировали, а потом поставили условие — необходимость зарегистрироваться в зоне "by". Я по-прежнему уверена, что регистрация в зоне "by" опасна для таких независимых сайтов, как "Хартия'97", потому что это влечет за собой цензуру и подконтрольность. Возможно, это очередная попытка заставить "Хартию" перейти в зону "by". Но это самоубийственный шаг. Естественно, мы этого делать не будем.

- У нас же потепление отношений с Западом, якобы, либерализация, пусть и "жэстачайшая"...

- Те, кто сегодня говорит о либерализации или пытается ее проводить, пусть спросят у людей, которые делают все, чтобы ее не было.

- Какой видите выход из этой ситуации?

- Бороться, как делали это на протяжении всех 20 лет. Сдаваться мы не собираемся. Сейчас призываем к солидарности всех коллег-журналистов. Мы обращаемся к правозащитной международной организации, "Репортерам без границ", комитету по защите журналистов, к ОБСЕ, во все евроструктуры, к МИД иностранных государств с требованием призвать власти Беларуси прекратить преследование независимых медиа. Я уверена, что будут акции протеста, в том числе и в Беларуси, по поводу блокировки "Хартии". Поэтому белорусским властям придется ответить за этот очередной шаг по подавлению свободы слова в Беларуси вплоть до введения санкций против режима. Естественно, в такой ситуации режим может забыть о цифровой экономике, о которой Лукашенко недавно заявлял.

- В последние несколько лет журналистам казалось, что хуже, чем при министре информации Ананич, быть не может. И когда назначили Карлюкевича, ждали какого-то облегчения.

- Думаю, что от министров здесь мало что зависит. Решение принимается гораздо выше. Его могли принимать другие силовые структуры, включая самого Лукашенко. От перестановки министров суть режима не меняется.

- Больно ли это ударило по "Хартии", не только со стороны посещения, но и рекламы? Или это наоборот привлекает внимание?

- Нет лучшей рекламы, чем запрет. Даже сегодня "Хартия" остается лидером среди белорусских сайтов. И, на самом деле, у нас сегодня очень высокая посещаемость.

- Как вы относитесь к тому, что отдельные личности в Фейсбуке поддерживают блокировку "Хартии"?

- Сегодня будет понятно, кто есть кто в этой ситуации. Потому что нормальные журналисты не позволяют себе хамство в отношении коллег, когда они попадают в беду. Мы всегда защищали всех журналистов и политзаключенных. Вспомните даже кампанию солидарности, которая у нас была с "Белорусским партизаном", когда его заблокировали. В этой ситуации такие люди просто демонстрируют свое моральное убожество.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.