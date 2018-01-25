Наталья Радина на телеканале «Дождь»: Лукашенко опасается новой волны народных протестов 4 25.01.2018, 18:23

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Главный редактор Charter97.org Наталья Радина рассказала о сложившейся ситуации.

В Беларуси заблокировали независимый сайт «Хартия’97». Сайт включили в список ограниченного доступа для провайдеров, по решению белорусского Министерства информации. Главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина рассказала телеканалу «Дождь» о сложившейся ситуации.

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Редакция «Хартии’97» призвала журналистов, правозащитников и своих читателей к солидарности и попросила распространять информацию о блокировке и о способах ее обхода. В ее заявлении говорится, что «Хартия’97» — самый посещаемый независимый сайт Беларуси.

По словам Натальи Радиной, 24 января сайт был заблокирован Министерством информации без каких-либо объяснений. Причиной его блокировки она назвала популярность ресурса: около 3 миллионов читателей в месяц при населении в 9 миллионов человек.

По мнению редактора, их сайт всегда пытались уничтожить, поэтому фактически журналистам приходится работать подпольно. Радина также отметила, что правитель Беларуси Лукашенко опасается новой волны народных протестов. «Блокировка «Хартии» может быть выгодна и России», — добавила она.

В заключение Радина предположила, что блокировка их сайта перекрывает Беларуси пути нормализации отношений с Западом, и добавила, что редакция продолжит свою работу.