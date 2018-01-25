Силовики задержали двоих должностных лиц минского ЖКХ 6 25.01.2018, 18:26

1,919

Их подозревают в растрате денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах.

Милиция задержала двоих должностных лиц ЖКХ № 1 Московского района Минска. Их подозревают в растрате денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах. Об этом сообщает МВД республики, пишет tut.by.

Должностные лица договорились с частной фирмой о проведении фиктивной закупки подъемных платформ для инвалидов для их установки в подъездах жилых домов. Они это делали из личной заинтересованности, во избежание привлечения ответственности за неисполнение мероприятий, предусмотренных Госпрограммой о социальной защите и содействии занятости населения.

По версии правоохранителей, должностные лица не оговорили с подрядчиком сроки оборудования подъездов подъемными платформами. Более того, работы по их монтажу не проводились, а бюджетные деньги оказались растрачены.

— Руководители подписали «липовые» товарно-транспортные накладные о поставленных коммерческим предприятием подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ. Эти документы они направили в управление государственного казначейства ГУ Министерства финансов Республики Беларусь по Минску, в результате чего на расчетный счет бизнесмена было перечислено более 120 тысяч белорусских рублей. А это — причиненный государству ущерб в крупном размере, — сообщили в МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК РБ («Злоупотребление властью или служебными полномочиями»). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.