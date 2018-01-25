«Голос Америки» сообщил о блокировке «Хартии’97» 3 25.01.2018, 18:44

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Белорусские власти опасаются новой волны протестов.

В Беларуси заблокирован оппозиционный ресурс «Хартия-97» (Charter97.org), передает «Голос Америки».

Блокировке на территории страны подверглись три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info. Для пользователей из других стран эти адреса по-прежнему доступны.

Создатели ресурса обещают защищать сайт всеми доступными способами, в том числе – на международном уровне, и призывают журналистов, правозащитников и читателей проявить солидарность.

С 24 января сайт «Хартии-97» числится в списке ограниченного доступа для провайдеров на основании решения министерства информации Беларуси. При этом в редакции полагают, что решение было принято раньше.

По мнению главного редактора сайта Натальи Радиной, блокировка может быть связана с тем, что Александр Лукашенко опасается новой волны протестов.