Мининформ РБ: Сharter97.org угрожает национальным интересам Беларуси 43 25.01.2018, 19:22

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Список претензий к «Хартии» опубликован на сайте министерства

Министерство информации чуть подробнее рассказало о причинах, по которым в стране был заблокирован сайт «Хартия-97». Список претензий опубликован на сайте министерства.

Министерство информации сообщило, что решение об ограничении доступа к ресурсу было принято на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (распространения посредством информационного ресурса (его составной части), размещенного в глобальной компьютерной сети интернет, информационных сообщений и (или) материалов, запрещенных или ограниченных к распространению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также вступившими в законную силу решениями суда).

В частности, на информационном ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам республики.

Кроме того, указывает Мининформ, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было, что нарушает ст. 8 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Также одним из оснований для принятия решения об ограничении доступа стало распространение информационной продукции ресурса, который решением суда признан экстремистским материалом и внесен в республиканский список экстремистских материалов.

Что это за публикации, Министерство информации не указывает.

Напомним, вечером 24 января интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться c белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации. Блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.