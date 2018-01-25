Давос: с Трампом и Меркель, но без Путина и Медведева 1 25.01.2018, 19:10

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Почему Россия так бледно представлена на всемирном экономическом форуме?

Всемирный экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в разгаре. Форум, проходящий под лозунгом «Создание общего будущего в разделенном мире», собрал более 60 глав государств и правительств. Впервые за долгие годы в Давос приезжает президент США.

На этом фоне откровенно слабо выглядит представительство РФ, делегацию которой возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Российских участников форума вдвое меньше, чем китайских и в пять раз меньше чем британских, пишет «Голос Америки».

«Чистые» политики как таковые отсутствуют напрочь, а бизнес представлен весьма скудно.

При этом Дворкович постарался принизить значение международных санкций в отношении России, которые длятся с 2014 года, назвав их «незначительной проблемой», на обсуждение которой не стоит тратить много времени.

«Это не Россия прячется от диалога, это не Россия не открыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят разговаривать, прячась от реальной дискуссии», — цитирует РБК вице-премьера Дворкович.

В то же время лидеры Германии и Италии, выступая в Давосе, предпочли сосредоточиться на проблемах национализма и протекционизма, сообщает Рейтер.

«Мы считаем, что изоляция нам не поможет. Нам необходимо сотрудничество, а протекционизм – это не решение проблем», – подчеркнула германский канцлер Ангела Меркель.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев считает не удивительным, что в условиях нарастания геополитической напряженности и санкционного противостояния России с развитыми западными странами представительство РФ на форуме неуклонно снижается.

«Курс на самоизоляционизм как раз и стал следствием того, что Россия представлена в Давосе не так, как хотелось бы, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Кроме того, когда особенно не на что рассчитывать, то вроде как и ехать не зачем. Вот если бы форум рассматривался (Москвой) как инструмент, с помощью которого можно было бы что-то изменить, например, отменить или смягчить санкции, тогда было бы другое дело».

По мнению профессора, хотя на словах российские власти стараются всячески принизить значение санкций, в действительности это совсем не так.

«В Кремле, похоже, смирились с тем, что санкции надолго, – констатировал он. – А с другими партнерами можно и в других местах договориться – такова логика».

Поэтому к Давосу и нет такого внимания Москвы, какое должно было бы быть, резюмировал экономист.

Другие аргументы приводит старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. Как ему представляется, российские власти намеренно и уже достаточно давно раскручивают в качестве главной деловой площадки санкт-петербургский экономический форум, в котором традиционно участвует Владимир Путин.

«Тем самым они хотят показать, что Давос – это ерунда, раз там Путина нет, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Приезжайте, мол, друзья в Петербург. Впрочем, первые лица российского государства и раньше не жаловали Давос. Не ездил туда даже Борис Ельцин, например».

На взгляд экономиста, Давос и впрямь ничего выдающегося собой не представляет на фоне других подобных мероприятий, поскольку там «очень большая составляющая, связанная с корпоративным лоббизмом»: «Его основное значение для многих людей состоит в том, чтобы просто встретиться там и о чем-то поговорить друг с другом за закрытыми дверями, а не вести какие-то серьезные дискуссии. А, допустим, доклад Лондонской школы экономики, с которым я ознакомился, представляет собой левацкую ерунду. Это идеология, а не наука. Из той серии, что богатые должны помогать бедным и надо повышать налоги».

Налоги в мире и без того высокие, их надо снижать, а не повышать, считает Сергей Жаворонков. При этом выразил надежду, что Дональд Трамп «с присущей ему откровенностью» прокомментирует предложения британских экономистов.

Как сообщили представители Белого дома, на встречах в рамках Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп будет говорить, прежде всего, о возможностях для бизнеса в Соединенных Штатах.

Экономист Олег Булемишев также считает не случайным, что в Давос не поехала даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Взаимоотношения России и мирового сообщества в самом широком смысле сегодня находятся в точке замерзания, и отторжение это носит взаимный или даже взаимосвязанный характер, пишет он в журнале Forbes.

Игорь Николаев, в принципе, согласен с такой оценкой: «Хотя возникает вопрос, что такое точка замерзания. Та же вода замерзает, как известно, при нуле градусов. Так что имеется ввиду: ниже уже некуда или есть? Думаю, к сожалению, все может обернуться еще и хуже, как бы всем нам ни хотелось обратного».

Очевидно также, что это взаимосвязанные вещи, резюмировал профессор.

Сергей Жаворонков отчасти согласен с тезисами коллег: «Путинская группировка действительно вызывает отторжение в мире. Причастность к ней и дружба с президентом становятся, в общем, дурным тоном. Но зависимость России от мировой экономики никуда не делась. Россия – всего лишь два процента мировой экономики».

Причем, РФ – страна-экспортер, которая сильно зависит от экспорта углеводородов, – заключил экономист.