Давос: с Трампом и Меркель, но без Путина и Медведева

Давос: с Трампом и Меркель, но без Путина и Медведева1
- 25.01.2018, 19:10
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Почему Россия так бледно представлена на всемирном экономическом форуме?
Всемирный экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в разгаре. Форум, проходящий под лозунгом «Создание общего будущего в разделенном мире», собрал более 60 глав государств и правительств. Впервые за долгие годы в Давос приезжает президент США.
На этом фоне откровенно слабо выглядит представительство РФ, делегацию которой возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Российских участников форума вдвое меньше, чем китайских и в пять раз меньше чем британских, пишет «Голос Америки».
«Чистые» политики как таковые отсутствуют напрочь, а бизнес представлен весьма скудно.
При этом Дворкович постарался принизить значение международных санкций в отношении России, которые длятся с 2014 года, назвав их «незначительной проблемой», на обсуждение которой не стоит тратить много времени.
«Это не Россия прячется от диалога, это не Россия не открыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят разговаривать, прячась от реальной дискуссии», — цитирует РБК вице-премьера Дворкович.
В то же время лидеры Германии и Италии, выступая в Давосе, предпочли сосредоточиться на проблемах национализма и протекционизма, сообщает Рейтер.
«Мы считаем, что изоляция нам не поможет. Нам необходимо сотрудничество, а протекционизм – это не решение проблем», – подчеркнула германский канцлер Ангела Меркель.
Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев считает не удивительным, что в условиях нарастания геополитической напряженности и санкционного противостояния России с развитыми западными странами представительство РФ на форуме неуклонно снижается.
«Курс на самоизоляционизм как раз и стал следствием того, что Россия представлена в Давосе не так, как хотелось бы, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Кроме того, когда особенно не на что рассчитывать, то вроде как и ехать не зачем. Вот если бы форум рассматривался (Москвой) как инструмент, с помощью которого можно было бы что-то изменить, например, отменить или смягчить санкции, тогда было бы другое дело».
По мнению профессора, хотя на словах российские власти стараются всячески принизить значение санкций, в действительности это совсем не так.
«В Кремле, похоже, смирились с тем, что санкции надолго, – констатировал он. – А с другими партнерами можно и в других местах договориться – такова логика».
Поэтому к Давосу и нет такого внимания Москвы, какое должно было бы быть, резюмировал экономист.
Другие аргументы приводит старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. Как ему представляется, российские власти намеренно и уже достаточно давно раскручивают в качестве главной деловой площадки санкт-петербургский экономический форум, в котором традиционно участвует Владимир Путин.
«Тем самым они хотят показать, что Давос – это ерунда, раз там Путина нет, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Приезжайте, мол, друзья в Петербург. Впрочем, первые лица российского государства и раньше не жаловали Давос. Не ездил туда даже Борис Ельцин, например».
На взгляд экономиста, Давос и впрямь ничего выдающегося собой не представляет на фоне других подобных мероприятий, поскольку там «очень большая составляющая, связанная с корпоративным лоббизмом»: «Его основное значение для многих людей состоит в том, чтобы просто встретиться там и о чем-то поговорить друг с другом за закрытыми дверями, а не вести какие-то серьезные дискуссии. А, допустим, доклад Лондонской школы экономики, с которым я ознакомился, представляет собой левацкую ерунду. Это идеология, а не наука. Из той серии, что богатые должны помогать бедным и надо повышать налоги».
Налоги в мире и без того высокие, их надо снижать, а не повышать, считает Сергей Жаворонков. При этом выразил надежду, что Дональд Трамп «с присущей ему откровенностью» прокомментирует предложения британских экономистов.
Как сообщили представители Белого дома, на встречах в рамках Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп будет говорить, прежде всего, о возможностях для бизнеса в Соединенных Штатах.
Экономист Олег Булемишев также считает не случайным, что в Давос не поехала даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Взаимоотношения России и мирового сообщества в самом широком смысле сегодня находятся в точке замерзания, и отторжение это носит взаимный или даже взаимосвязанный характер, пишет он в журнале Forbes.
Игорь Николаев, в принципе, согласен с такой оценкой: «Хотя возникает вопрос, что такое точка замерзания. Та же вода замерзает, как известно, при нуле градусов. Так что имеется ввиду: ниже уже некуда или есть? Думаю, к сожалению, все может обернуться еще и хуже, как бы всем нам ни хотелось обратного».
Очевидно также, что это взаимосвязанные вещи, резюмировал профессор.
Сергей Жаворонков отчасти согласен с тезисами коллег: «Путинская группировка действительно вызывает отторжение в мире. Причастность к ней и дружба с президентом становятся, в общем, дурным тоном. Но зависимость России от мировой экономики никуда не делась. Россия – всего лишь два процента мировой экономики».
Причем, РФ – страна-экспортер, которая сильно зависит от экспорта углеводородов, – заключил экономист.