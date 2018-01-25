Bitcoin-миллионер Финман планирует создать новую криптовалюту 2 25.01.2018, 19:48

Эрик Финман

По словам Эрика Финмана, новая криптовалюта должна учесть все недостатки Bitcoin.

О том, что в минувшем году Bitcoin-миллионеров во всём мире стало больше благодаря активному росту курса этой криптовалюты, знают многие. В числе счастливчиков оказался и Эрик Финман. Его состояние составило 4 миллиона долларов благодаря всплеску на крипторынке, ещё раз доказав шикарные возможности инвестиций в криптовалюту, передает fastnews.info.

Свои первые 12 долларов мальчик вложил в покупку Bitcoin в 13-летнем возрасте. Уже через два года он ушёл из школы, желая стать предпринимателем. Потом было пари с родителями, в котором на кону стояло поступление в колледж, если Эрик не сможет заработать миллион долларов.

Заработав на Bitcoin целых 4 миллиона, 19-летний Эрик Финман распределил свои средства, вложив их в разные виртуальные валюты и даже для консервативного пенсонного счёта выделил средства. Таким образом он диверсифицировал свои риски и обезопасил себя.

Теперь его цель – создать новую криптовалюту. Для этого он путешествует по миру и ищет единомышленников. Эрик считает, что Bitcoin – уже не та валюта, какой он был на заре своего развития. Идея независимости утеряна, а сам Bitcoin стал дорогостоящим активом.

Новая криптовалюта должна учесть все недостатки Bitcoin по мнению Эрика. Дело касается не только Bitcoin. Финман считает, что все сегодняшние криптовалюты в перспективе уступят позиции новым цифровым валютам, усовершенствованным и улучшенным.

Главная цель – защитить новую валюту от курсовых колебаний, обеспечить ей более лояльную комиссию, ускорить проведение транзакций, заменить майнинг более экологически чистым способом производства.