Наталья Радина на «Эхо Москвы»: Мы будем требовать введения санкций за блокировку сайта 9 25.01.2018, 19:55

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Наталья Радина

Незаконная блокировка новостного сайта Сharter97.org – это удар по свободе слова в Беларуси.

Об этом заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта Наталья Радина, призвав мировую общественность оказать влияние на власти Беларуси вплоть до введения санкций.

Она напомнила, что на территории всей Беларуси сайт «Хартия-97» стал недоступен 24 января, а 25 января на сайте белорусского Министерства информации было опубликовано сообщение о том, что оппозиционный сайт был заблокирован в связи с якобы нарушением закона «о СМИ».

«За что конкретно заблокирован сайт не сообщается, и чиновники отмалчиваются по этому поводу. То есть произошла незаконная досудебная блокировка, более того, без объяснения причин. Я могу объяснить это тем, что власти испугались популярности сайта, поскольку это — ведущий независимый популярный интернет-ресурс. Власти решили зачистить информационное поле Беларуси. Думаю, они опасаются, в том числе, протестов весной этого года», — сказала она.

По словам Н.Радиной, сайт ежедневно посещают порядка 280 тыс уникальных посетителей, и порядка 3 млн ежемесячно. Она подчеркнула, что блокировка оппозиционного издания – это проблема далеко не местного уровня.

«Мы обращаемся ко всем своим партнерам и в международные правозащитные организации, в ОБСЕ, в «Комитет защиты журналистов», к «Репортерам без границ», в МИДы европейских государств, к европейским политикам и гражданам всего мира, мы призываем к солидарности с нами, призываем оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили уничтожать свободу слова в Беларуси. Мы будем добиваться введения санкций за это», — сказала она.

По мнению Н.Радиной, не последней целью блокировки сайта является желание «зачистить площадку» для российских медиа. «Она отдается под информационное влияние со стороны путинской пропаганды. К слову, российские медиа в Беларуси сейчас более популярны, чем официальные пропагандистские медиа. А мы — популярнее всех независимых медиа вместе взятых», — пояснила она.