Учитель - Министерству образования: Стихотворение Кляшторного? А как же матерные стихи Пушкина? 7 25.01.2018, 20:08

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Учитель из Минска вступил в дискуссию с Министерством образования.

Прочитал феерический ответ Министерства образования «Нашей Ниве» и Анне Северинец со странного мэйла presstsentr@mail.ru и вижу, что наше министерство — это не сборище малообразованных приспособленцев, а высокопрофессиональные ненавистники Беларуси, которые будут ненавидеть ее за наши бюджетные деньги и приложат все возможные усилия, чтобы этой Беларуси не было.

И вижу, что не одним только Лазуткиным обошелся наш министр Карпенко, перетащив к себе в министерство открытых и латентных коммунистов.

Людмила Высоцкая, пресс-секретарь министерства, пишет, что невозможно включить в курс литературы Тодора Кляшторного, потому что у него… есть стихотворение про лагерь с соответствующей («блатной») лексикой.

Так а что, в его время не бросали людей ни за что в советские лагеря? И что, кроме этой поэмы он не написал совсем ничего? Или за одно не неудобное для школьной программы стихотворение автора уже можно сразу вычеркивать?

«Мне бы женщину — белую, белую

Ну а, впрочем, какая разница.

Я прижал бы ее с силой к дереву —

И в задницу, в задницу, в задницу».

Это Есенин, товарищи. Тот, чьим именем улицы у нас называют (конечно же, он действительно выдающийся поэт, без сарказма). И это самый легкий пример — погуглите, сколько матерных стихов написали Пушкин, Лермонтов, Некрасов и другие. Так давайте и их вычеркнем из программы!

«Я вас любил…» — выдающиеся стихи классика, но он помимо этого писал: «А шутку не могу придумать я другую, Как только отослать Толстого к х…» Так и Пушкина уберите! Кстати, количество часов на Александра Сергеевича едва ли не больше, чем количество часов, отведенных на изучение всей мировой литературы. И да, если нам нужно хорошо знать литературу того региона, где находится Беларусь, то почему мы почти ничего не изучаем из украинской или польской литературы? (Л. Высоцкая исказила этот вопрос и не дала никакого ответа по существу.)

Или почему вместо Хемингуэя или Маркеса мы продолжаем несколько уроков подряд зубрить это самое «Бородино»? Наполеоновская война — это трагедия для русского народа, пусть они по ней и стонут. Для наших земель это была надежда на освобождение от российской оккупации с конца XVIII века. Заметьте, у нас даже в народном устном творчестве только и делают, что слагают про Наполеона легенды и гордятся тем, что он будто бы останавливался в их деревне. То же, что совершила у нас Россия после отступления французской армии — вот это наша настоящая трагедия. Поэтому оставьте зубрить «Скажи-ка дядя, ведь недаром…» российским школьникам.

В ответ на критику наше министерство единственное, что может предложить — это запустить карательную машину. После моего предыдущего поста в лицей, где я работаю, конечно же, звонили и не думаю, что гладили по головке. Лицей за меня заступился, но понимаю, что бесконечно заступаться никто не сможет. Поэтому, если хотите, запугивайте и дальше, но у меня подрастают дети, и я не хочу, чтобы из них в белорусской школе растили тех, кто будет ненавидеть все белорусское.

И не хочу, чтобы они считали, что только русская литература — единственная и лучшая в мире, а белорусы не способны создать ничего, кроме рассказов про жито, колхозы и кабанчиков. Ведь в таком случае попросту не будет нашей Беларуси, и, кстати, не будет нашего министерства образования со всеми его чиновниками.