В пятницу в Беларуси потеплеет 25.01.2018, 20:20

В последнюю пятницу января ожидается до +2 градусов.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 26 января. Об этом агентству БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преимущественно по северной части страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет северо-западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет 0... -6 градусов, днем прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.