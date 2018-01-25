Богдан Яременко: Усиление авторитаризма в Беларуси - удар по Украине 25.01.2018, 20:25

Богдан Яременко

Руководитель фонда «Майдан иностранных дел» призвал украинские СМИ обратить внимание на блокировку «Хартии-97».

Руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко выразил поддержку сайту Charter97.org.

«Очень важно, что украинское интернет-издание обратило внимание на факт блокирования в Беларуси основного оппозиционного веб-ресурса - сайта «Хартия-97».

Хотелось, что бы украинские СМИ обратили больше внимания на этот случай. И не только из чувства солидарности.

Блокирование влиятельного и уважаемого оппозиционного издания в Беларуси, скорее всего, является признаком начала новой волны зачистки политического поля в нашем соседнем государстве. Усиление авторитаризма в Беларуси - удар по Украине, поскольку чем более Беларусь становится авторитарной, тем больше и пророссийской», - написал Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке».