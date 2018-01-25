Лукашенко своим указом отменил экзамены в пятые классы гимназий

Лукашенко своим указом отменил экзамены в пятые классы гимназий6
- 25.01.2018, 20:39
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Правитель узаконил идею министра-коммуниста Карпенко.
Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены. Это предусмотрено указом №30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них», который глава государства подписал 25 января, сообщает БелТА.
Указом устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии.
При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохранится.
Одновременно в учреждениях общего среднего образования предусматривается возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне.
Минобразованием и Минкультуры в двухмесячный срок будут приняты все правовые акты, необходимые для реализации норм нового указа.