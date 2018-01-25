Анджей Почобут в Gazecie Wyborczej: Белорусский режим закручивает гайки оппозиционным силам 25.01.2018, 20:42

Анджей Почобут

Известный журналист написал о блокировке самого популярного независимого сайта в Беларуси.

Власти отрезали белорусам доступ к влиятельному порталу Сharter97.org. Белорусский режим закручивает гайки оппозиционным силам, пишет Анджей Почобут для «Gazety Wyborczej».

С вечера 24 января белорусские интернет-пользователи не имеют доступа к сайту Сharter97.org. Вместо этого на экране отображается сообщение о блокировке сайта. За пределами Беларуси «Хартия’97» по-прежнему открывается нормально. В четверг утром министерство информации подтвердило, что блокировка была результатом его решения: «Это было принято в связи с распространением информации, запрещенной ст. 38 Закона о средствах массовой информации».

Однако, какие конкретные претензии правительства и какая конкретная информация стала предлогом для блокады - неизвестно.

Закручивание гаек

- Параллельно с блокадой «Хартии’97» министерство культуры запретило показ фильма «Смерть Сталина». Ранее был заблокирован еще один оппозиционный портал - «Белорусский партизан». Поэтому мы можем говорить об определенной тенденции к закручиванию гаек. Силовые центры играют на фобиях Лукашенко и продвигают такие решения, - считает белорусский политолог Валерий Карбалевич из Аналитического центра «Стратегия».

Политолог указывает, что подобные действия не очень эффективны, потому что есть довольно простые способы обойти блокаду.

Главный редактор портала Наталья Радина объясняет блокировку сайта Charter97.org ухудшающейся экономической ситуацией в Беларуси и призраком уличных протестов.

Самый популярный и самый влиятельный

«Хартия’97» - старейший оппозиционный портал в Беларуси. Редакция уже несколько лет находится в Варшаве - в эмиграции после волны репрессий со стороны белорусских спецслужб, которая началась после президентских выборов в 2010 году.

В предвыборный вечер спецслужбы не только зачистили протесты оппозиции, но и ворвались в редакцию Сharter97.org, арестовали журналистов и конфисковали оборудование. Наталья Радина была обвинена в участии в беспорядках. После освобождения из-под стражи она уехала за границу.