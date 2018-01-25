Оле-Эйнар Бьерндален на Олимпиаде станет «частью сборной Беларуси» 4 25.01.2018, 20:47

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Уле Эйнар Бьорндален

31 января спортсмен отправится в Южную Корею, где станет частью белорусской команды.

Норвежец Оле-Эйнар Бьерндален рассказал, что семья помогла ему пережить разочарование после непопадания в сборную для участия в Олимпийских играх-2018.

- Непопадание на Игры отразились на мне тяжелее, чем я думал. Как с психологической, так и с практической точки зрения. Были дни, когда было очень трудно заставить себя что-то делать. Я был не в силах провести необходимую подготовку. Произошедшее отняло много энергии. Ситуация отличалась от тех, в которых я бывал ранее. Было непросто из-за большого наплыва прессы и людей, вовлеченных в нее.

Мне не хотелось бы углубляться в эту тему. Когда голова и организм не в порядке, нет смысла соревноваться. Я тренировался, но было несколько дней, когда делать это не выглядело умным решением. В остальные дни тренировался немного.

Очень помогло то, что со мной были жена и дочь. Без них все было бы еще тяжелее. Они замечательные. Я уже в порядке. Вчера и сегодня — самые лучшие дни за две последние недели, — заметил Бьерндален.

31 января спортсмен отправится в Южную Корею, где станет частью белорусской команды. Но в основном, «команды Бьерндалена», отмечает «Прессбол» со ссылкой на VG.