В Вильнюсе обсудят «План Маршалла для Украины» 25.01.2018, 21:02

Обсуждене «Плана Маршалла для Украины» состоится 26 января.

Представители международных финансовых организаций впервые примут участие в обсуждении "Плана Маршалла для Украины" на семинаре, который состоится в Вильнюсе 26 января, сообщил участник этого события, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, передет zn.ua.

"Очень важно, что впервые на такую встречу прибудут представители МФО, в частности, Международной финансовой корпорации, Европейского инвестбанка, Европейского банка реконструкции и развития", – сказал он в Давосе.

Он сообщил, что представители Литвы, экс-премьер которой Андрюс Кубилиус является одним из инициаторов "Плана Маршалла для Украины", поделятся своим опытом, как помогли структурные фонды ЕС в быстром реформировании страны и ее евроинтеграции.

В то же время Абромавичус с сожалением отметил, что украинское представительство на этой встрече будет недостаточным. По его словам, от страны в событии примут участие глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, народный депутат Остап Еднак и еще ряд лиц, однако ни одного министра или замминистра не будет.

"Украинская сторона недостаточную проявляет инициативу. Должен быть кто-то с украинской стороны, кто возьмет флаг в руки и будет его нести", – считает экс-министр экономразвития.

6 ноября 2017 года в Сейме Литвы послы стран-участниц программы Восточного партнерства представили "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 годы" ("План Маршалла для Украины"). Согласно плану, в течение десяти лет литовские политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.