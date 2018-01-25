The Washington Post: Белорусские власти пытаются задушить инакомыслие 2 25.01.2018, 21:10

Американская ежедневная газета проинформировала читателей о блокировке в Беларуси сайта «Хартии’97».

Власти Беларуси заблокировали доступ к популярному оппозиционному сайту якобы по причине нарушения законодательства, пишет The Washington Post со ссылкой на Associated Press.

Министерство информации сообщило, что в четверг было принято решение о блокировке сайта charter97.org, который публикует новости и комментарии о Беларуси, после публикации ресурсом материала, который нарушает закон о средствах массовой информации. Подробностей не сообщалось.

Главный редактор вебсайта Наталья Радина прокомментировала, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.

Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко находится у власти уже 23 года, отличаясь нетерпимостью по отношению к инакомыслящим и независимым СМИ.