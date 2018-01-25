США намерены прекратить финансирование МКС 3 25.01.2018, 21:31

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Администрация Трампа предлагает прекратить финансирование Международной космической станции к 2025 году.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на данные из проекта бюджета, с которыми ознакомилось издание.

Отмечается, что в проект федерального бюджета могут быть внесены изменения к моменту его оглашения 12 февраля. Вместе с тем, по данным двух источников издания, директива будет в конечном предложении.

Издание подчеркивает, что даже если соответствующее решение не будет внесено в проект бюджета, оглашение о соответствующем намерении является сигналом партнерам США, которым еще предстоит решить, продолжать ли финансирование МКС после 2024 года.

Представители NASA никак не прокомментировали данную информацию.

МКС является ведущей космической программой на протяжении последних 20 лет. Ее финансирование обходится США в три-четыре миллиарда долларов ежегодно, всего правительство США инвестировало в нее 87 миллиардов долларов. МКС стала основным местом проведения как государственных, так и частных экспериментов в условиях невесомости, кроме того, на борту станции проводятся исследования влияния невесомости на организм астронавтов.

Если решение о прекращении финансирования будет принято, американские астронавты будут лишены возможности выхода в космос до тех пор, пока NASA не закончит разработку собственных аппаратов для исследования глубокого космоса.