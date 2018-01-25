Базовый доход: как в Финляндии тестируют государственную политику будущего 25.01.2018, 21:58

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В эксперименте принимают участие две тысячи финнов, которые получают в месяц по $560 без каких-либо обязательств.

Идея безусловного дохода для всех жителей планеты, которые в результате масштабной роботизации будут лишены работы, – не нова. О ней неоднократно заявляли ведущие ученые и эксперты. В Финляндии решили проверить, как это будет работать, пишет etcetera.media.

ФАКТ. Идея базового дохода получила широкое распространение одновременно с прогнозами о стремительной автоматизации производства, которая в ближайшие 10 лет лишит рабочего места около 800 млн человек. Ведущие ученые, а также правительства развитых стран всерьез задумываются о предстоящем изменении социальных стандартов в государствах. В Финляндии в конце 2016 года стартовал эксперимент, призванный оценить влияние базового дохода на жизнь человека, а также изучить его жизнеспособность.

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. В эксперименте принимают участие две тысячи финнов, которые получают в месяц по 560 долларов без каких-либо обязательств. Для эксперимента были отобраны семьи с низким доходом. Цель проекта – посмотреть, как базовый доход влияет на жизнь человека. Эксперимент стартовал в 2017 году и продлится до 2019 года.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ. Издание Bloomberg Businessweek опубликовало историю одной семьи, которая попала в экспериментальную программу Института социального страхования Финляндии. Мужчина на момент эксперимента шесть лет находился без работы, а его жена, родившая шестерых детей, периодически работала медсестрой. В начале 2017 года, когда семья начала участие в эксперименте, супругам выделялось от государства 800 долларов на детей, а мужчина получал пособие по безработице в размере 640 долларов. Еще 1700 долларов зарплаты получала супруга. Отмечается, что мужчина не брался за подработки, так как боялся потерять пособие.

ПОЛГОДА ЭКСПЕРИМЕНТА. Полгода получая гарантированный базовый доход, участник эксперимента так и не открыл свой бизнес, о котором мечтал. Он взялся за несколько подработок и начал продавать в интернете барабаны ручной работы. Позже мужчина все-таки придумал, чем хочет заниматься, и основал компанию по продвижению в социальных сетях, однако с клиентами не заладилось.

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА. Руководители эксперимента отметили, что многие участники проекта, получив базовый доход, вернулись к учебе. Однако серьезных изменений в жизни этих людей не произошло. Большинство из них заявили, что стали менее подвержены стрессу и тревожному состоянию.

ПЛАНЫ. Финляндия не первая и не последняя страна, которая изучает возможное введения базового дохода. Известно, что уже в следующем году подобную программу запустят в США, а еще через пару лет – в Канаде. Ранее эксперименты с гарантированным доходом проводились в Кении, Иране и Индии.