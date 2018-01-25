Полина Шарендо о блокировке «Хартии»: У Лукашенко сдали нервы 10 25.01.2018, 22:04

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Полина Шарендо

Для европейцев появился хороший момент, чтобы проявить солидарность с Беларусью.

После блокировки «Хартии-97» Лукашенко опять может стать «нерукопожатным». Об этом в комментарии сайту Charter97.org заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо:

- Лукашенко теряет сейчас несколько важных международных инициатив. Например, переговорную площадку в Минске, которую он с выгодой для себя эксплуатировал несколько лет. Вполне вероятно, что она может от него уйти. Вместе с этим могут закончиться встречи иностранных политиков в Минске и имидж «миротворца».

Теперь, после блокировки сайта «Хартия-97» ситуация может вернуться к состоянию 2014 года: «нерукопожатный» Лукашенко плюс возможные санкции против его режима. Учитывая состояние дел в экономике, можно предположить, что у кого-то сдали нервы и он решил пуститься «во все тяжкие». Блокировка сайта «Хартия-97» – это жест отчаяния и одновременно попытка шантажировать мировое сообщество.

Для европейцев сейчас представился очень хороший момент, чтобы проявить солидарность с Беларусью и с «Хартией-97». Хотелось бы, чтобы они не на словах, а на деле помогли вернуть живое слово правды для белорусов и использовали для этого все технические, и не только технические, средства.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.