КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Слован» 25.01.2018, 22:11

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Минское «Динамо» одержало победу над «Слованом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2, передает «Прессбол».

«Динамо» Минск — Слован — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

«Динамо» Минск: Карнаухов (Энрот), Граньяни (А) — Лисовец, Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Павлович (К) — Ковыршин — Степанов; Шинкевич — Хенкель, Китаров — Волков — Дрозд; Лингле — Шарангович — Карабань; Знахаренко.

«Слован»: Штепанек (Седлачек); Гедера — Месарош (К), Микуш (А) — Бойчак — Ржепик; Депре — Бачик, Гарбатт — Штястни (А) — Скалицки; Ворачек — Черни, Ревай — Щербатов — Геноуэй; Грнка — Серсен, Гецл — Садецки — Слобода.

Шайбы: 0:1 — Гецл (Месарош, 10.18 — бол.). 1:1 — Ковыршин (Павлович, Осипов, 31.37). 2:1 — Карабань (Шарангович, Лингле, 43.17). 3:1 — Хауден (Скилли, Коробов, 44.16). 3:2 — Ржепик (Бойчак, Черны, 44.36).