Фотофакт: Авто жителя Столинщины провалилось в Припять
- 25.01.2018, 22:32
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В Столинском районе возле агрогородка Ольшаны автомобиль проломил лед и провалился в реку.
Происшествие случилось 22 января около 18.00, передает «Еврорадио».
23-летний парень на автомобиле «Фольксваген Пассат» решил порыбачить и выехал на заводь реки. Однако лед не выдержал веса машины и раскололся. Автомобиль частично погрузился в воду. К счастью, водитель отделался лишь испугом.
Однако его выезд на лед привел к загрязнению поверхностных вод масляными пятнами. За нарушение режима содержания водоохранной зоны реки природоохранная инспекция привлекла сельчанина к административной ответственности.