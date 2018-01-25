Фотофакт: Авто жителя Столинщины провалилось в Припять 25.01.2018, 22:32

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В Столинском районе возле агрогородка Ольшаны автомобиль проломил лед и провалился в реку.

Происшествие случилось 22 января около 18.00, передает «Еврорадио».

23-летний парень на автомобиле «Фольксваген Пассат» решил порыбачить и выехал на заводь реки. Однако лед не выдержал веса машины и раскололся. Автомобиль частично погрузился в воду. К счастью, водитель отделался лишь испугом.

Однако его выезд на лед привел к загрязнению поверхностных вод масляными пятнами. За нарушение режима содержания водоохранной зоны реки природоохранная инспекция привлекла сельчанина к административной ответственности.