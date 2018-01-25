«Даже Острова Кука знают о Сharter97.org» 2 25.01.2018, 23:30

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Пользователь «Фейсбука» рассказал о забавном диалоге с подругой с Островов Кука.

На своей странице Олег Алекса пишет:

- Ната Радина, специально тебе: желал сейчас доброго утра френдессе (подруге - прим.) с Островов Кука (13 часовых поясов разницы). Она интересуется Европой. Ну-у, как мы можем Африкой интересоваться, примерно... Сообщила мне, что теперь о Беларуси знает еще один факт: «Там какую-то «Хартию» заблокировали». Даже Острова Кука в курсе. Прославились, нечего сказать… - написал Олег Алекса.