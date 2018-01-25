Семь известных художников родом из Беларуси 25.01.2018, 23:20

Надя Леже

Произведения родившихся в Беларуси художников ценятся как вершины мирового искусства.

Говоря о художниках родом из Беларуси, сделавших карьеру порой и мирового масштаба, мы вспоминаем Марка Шагала и Хаима Сутина. Но связанных с нашей землей творцов, чьи произведения ценятся как вершины искусства, а биография иногда напоминает лихо закрученный детектив, куда больше, пишет kp.by.

Наш итальянец - главный по Куперу

Среди произведений Михала Эльвиро Андриолли - цикл иллюстраций к роману «Последний из могикан» Купера. Взгляните на свою книжную полку! Наверняка вы росли на книге с графикой мастера. Его фамилия от отца-итальянца.

На гравюрах Андриолли к романам Купера выросло несколько поколений.

Тот пришел на нашу землю солдатом Наполеона, но осел в Вильно. Сам же Андриолли, отучившись в Петербурге у знаменитого Саврасова, а затем в Риме, стал повстанцем 1863 года. Сражения на Лидчине он запечатлел в гравюрах.

Первый иллюстратор Толстого

В 1866-м из-под пера Льва Толстого выходят первые части «Войны и мира». Классик задумал первое издание с иллюстрациями. Он обратился к уроженцу Жлобинщины Михаилу Башилову, который уже оформил «Кобзаря» Тараса Шевченко и «Горе от ума» Грибоедова. Художник создавал невероятно точные рисунки по присланным Толстым фрагментам - книга была далека от завершения.

Сохранилось 23 иллюстрации белоруса к «Войне и миру».

Фото: tolstoy.ru.

Писатель в письмах регулировал детали, скажем, рост, комплекцию персонажей или подсказывал прототипов. В остальном восхищался Башиловым. Тот создал 30 рисунков, дошло до нас. А первое издание «Войны и мира» все-таки вышло без иллюстраций: в типографии случился пожар и клише с рисунков белоруса сгорели.

Оскар из «Улья» и параллель с Хатынью

Оскар Мещанинов родился в Витебске, здесь же учился у наставника Шагала Юделя Пэна. Переехав в Париж, он оказался в знаменитом «Улье». Это коммуна, где нашел пристанище цвет мирового авангарда начала ХХ века - тогда еще все эти художники были бедняками.

Эту фигуру, созданную Мещаниновым, сравнивают с хатынским стариком

Фото: artbelarus.by.

С годами Мещанинов вошел в близкий круг Модильяни и Пикассо. А среди его работ в Беларуси есть только одна - несколько лет назад выкупили его бронзовую скульптуру «Мужчина с мертвым ребенком». Кстати, она напоминает знаменитую фигуру хатынского старца.

Бакст, который оживил «Жар-птицу»

Уроженец Гродно Леон Бакст прославился во Франции как автор декораций знаменитых «Русских сезонов в Париже». В образах его фантазии ожили балеты «Клеопатра», «Жар-птица», «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя».

Этот костюм Бакст создал специально для знаменитого танцовщика Вацлава Нижинского

Фото: wikipedia.org.

Восстановленные балеты со сценографией гродненца в Минск не раз привозил Андрис Лиепа. А имя Бакста всемирно признано относящимся к истории Беларуси: ЮНЕСКО внесло 150-летие Бакста во Всемирный календарь памятных дат по предложению нашей страны.

Пейзажист из герба «Кораб»

Картин, графики или скульптур большинства художников-земляков в Беларуси сохранилось мало. А вот порядка 40 картин великолепного пейзажиста Аполинария Горавского есть в фондах Национального художественного музея, в том числе выставляются они в постоянной экспозиции.

Белорусские пейзажи Горавского впечатляют и спустя полтора века

Фото: artmuseum.by.

На приличное время после учебы в Петербурге и заграничных поездок потомок белорусской шляхты герба «Кораб» возвратился в родовое имение Уборки на Березине. А порой его манило и загадочное Полесье - там он рисовал пинские болота.

Исакий расписал крестьянин из-под Вилейки

Биография живописца Никодима Силивановича утверждает: закончил уездное пятиклассное училище для дворян в Молодечно. Как это удалось крестьянскому сыну с Вилейщины? Никодиму повезло: он обучал рисованию детей помещика, а тот решил поддержать его талант.

Единственная работа Силивановича в Беларуси - «Солдат с мальчиком»

Фото: artmuseum.by.

Затем при помощи мецената Силиванович перебрался в Петербург и (совсем уж невероятно для крестьянина!) окончил дважды Императорскую академию художеств - как живописец и мозаист! Он работал над мозаиками ко многим храмам, к примеру Исакиевскому собору в Петербурге. Но вдохновение и типажи неизменно искал в родных краях, постоянно там бывая.

Минск лишился мурала Леже

Надя Ходасевич родилась на докшицкой земле, а юность провела в Зембине близ Борисова. Ради искусства она сначала вырвалась в Смоленск учиться по системе абстракциониста Казимира Малевича, а затем попала в Париж на стажировку к Фернану Леже. Почти через 30 лет она стала супругой этого художника.

Надя Леже любила русскую культуру, и среди ее мозаик - портрет композитора Дмитрия Шостаковича.

Надя не раз приезжала в БССР и не однажды предлагала украсить фасад минского Дворца спорта муралом Фернана Леже. Правда, в Союзе щедрый подарок не приняли чиновники - не те идейные установки. Но часть мурала все-таки нашла свое место. Правда, на фасаде мемориального музея Фернана Леже в окрестностях французского Бьота.