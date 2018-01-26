Daily Mail: В Беларуси заблокировали популярный оппозиционный сайт

Daily Mail: В Беларуси заблокировали популярный оппозиционный сайт4
- 26.01.2018, 7:48
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Крупнейшее издание Великобритании сообщило о блокировке «Хартии».
Власти Беларуси заблокировали доступ к популярному оппозиционному сайту Charter97.org, информирует Daily Mail.
Министерство информации Беларуси сообщило, что в четверг было принято решение о блокировке сайта Сharter97.org, который публикует новости и комментарии о Беларуси.
Главный редактор сайта Наталья Радина прокомментировала из офиса в Варшаве, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.
Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.