Daily Mail: В Беларуси заблокировали популярный оппозиционный сайт 4 26.01.2018, 7:48

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Крупнейшее издание Великобритании сообщило о блокировке «Хартии».

Власти Беларуси заблокировали доступ к популярному оппозиционному сайту Charter97.org, информирует Daily Mail.

Министерство информации Беларуси сообщило, что в четверг было принято решение о блокировке сайта Сharter97.org, который публикует новости и комментарии о Беларуси.

Главный редактор сайта Наталья Радина прокомментировала из офиса в Варшаве, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.

Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.