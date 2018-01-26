Reuters: КНДР в обход санкций торгует углем через Россию 26.01.2018, 7:40

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Уголь из Северной Кореи перевозится в российские порты Находка и Холмск.

Северная Корея использует Россию как перевалочную площадку для торговли углем в обход санкций. Об этом 26 января Reuters сообщило со ссылкой на три источника в западноевропейской разведке.

По информации собеседников агентства, уголь из КНДР перевозится в российские порты Находка и Холмск, откуда на судах его переправляют в Южную Корею и Японию.

Издание не смогло выяснить, действительно ли выгруженный в российских портах уголь тот же, что затем был направлен в азиатские страны. Также не удалось установить, знали ли владельцы судов, перевозящих уголь в Южную Корею и Японию, о его происхождении. Какие компании были вовлечены в сделки, также неизвестно.

Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу агентства о комментарии.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай помогают Северной Корее обходить санкции.

Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал ограничительные меры против КНДР из-за развития ядерной программы и ракетных испытаний.