Трамп предложил план иммиграционной реформы 26.01.2018, 7:33

Гражданство США смогут получить еще около 2-х миллионов человек.

Президент США Дональд Трамп предложил в четверг план легализации 1,8 миллиона незаконных мигрантов, привезенных в Америку в юном возрасте их родителями. Они получат право подать заявление на гражданство через 10-12 лет при условии наличия работы и отсутствия судимости, передает «Радио Свобода».

Одним из пунктов этого плана является ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой и сокращение общего количества иммигрантов, приезжающих в страну

Белый дом надеется, что Сенат проголосует по соответствующему законопроекту в первом чтении уже в начале февраля. Документ предусматривает выделение 25 миллиардов долларов на строительство заграждения на границе с Мексикой и финансирование мер по усилению пропускного режима на границе с Канадой.

Указ, принятый еще Бараком Обамой, ограждает от депортации около 700 тысяч нелегальных иммигрантов, попавших в США будучи детьми, но срок его действия истекает в начале марта. По оценке нынешней администрации, примерно такое же число нелегальных иммигрантов из этой категории не зарегистрировались в соответствии с указом Обамы, тем не менее план Трампа распространяется и на них.

Конфронтация между республиканцами и демократами по поводу их статуса привела к закрытию на три дня многих государственных учреждений, лишившихся бюджетного финансирования. Инициатива президента должна помочь решению иммиграционной проблемы, заявил лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконел. Однако законодатели от Демократической партии подвергли критике предложение президента Трампа, назвав ее попыткой разъединить семьи иммигрантов, а сооружение пограничной стены выбрасыванием денег на ветер.