Выборы в Чехии: Отправит ли профессор Драгош на пенсию Земана?2
- 26.01.2018, 7:59
Милош Земан в своей кампании делает упор на несуществующие проблемы.
Президент Чехии Милош Земан считается адвокатом Москвы и Пекина, но в предвыборной борьбе с либералом и еврооптимистом, ученым Иржи Драгошем, Земан не стал полагаться на любовь чехов к России и сделал упор на проблему иммиграции. Хотя в Чехии этой проблемы нет, пишет bbc.com.
Перед решающим вторым туром президентских выборов в Чехии, который пройдет 26-27 января, опросы показывают, что шансы финалистов - действующего президента, 73-летнего Милоша Земана, и 68-летнего бывшего руководителя Академии наук Чехии Иржи Драгоша - примерно равны.
Всё зависит от того, в какой мере оба кандидата смогут мобилизовать свой электорат, то есть от явки.
Сторонники Драгоша, к которому все обращаются "пан профессор", надеются, что 38,6%, которые Земан набрал в первом туре 12-13 января, - это его потолок, тогда как Драгоша поддержали кандидаты, занявшие третье, четвертое и пятое места, а в сумме все они вместе с Драгошем набрали 55%. Но в электоральной социологии простая арифметика не работает.
Для внешних наблюдателей выборы президента Чехии были схваткой между "пророссийским" и "проевропейским" кандидатами.
Действующий президент Милош Земан высказывался против санкций в отношении России, за признание аннексии Крыма свершившимся фактом, ездил в ноябре 2017 года с делегацией бизнесменов в Россию и встречался с Путиным, вскоре после британского референдума предлагал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО - правда, сам при этом заверил, что не хочет выхода страны из Евросоюза.
В реальности внешнеполитический курс Чехии это никак не изменило: президент в парламентской республике не имеет на это полномочий. Но шуму в прессе было много.
Иржи Драгош, наоборот, считает, что принадлежность Чехии к Евросоюзу не нужно подвергать сомнению, вынося этот вопрос на референдум, и не видит оснований для отмены санкций против России.
Внутри страны Земан постарался сместить акцент кампании с чистой внешней политики на вопрос, формально тоже связанный с Евросоюзом, но в гораздо большей степени являющийся отражением инстинктов и страхов его электората. Это - вопрос об иммиграции.
Внешнеполитическая риторика президента, конечно, тоже интересна большой части избирателей.
"В господине Земане мне нравится то, что он является сторонником многовекторной политики. За что его часто критикуют - за то, что он пророссийский, что он прокитайский - например, здесь был (с визитом по приглашению Земана - Би-би-си) председатель КНР Си Цзиньпин. Но он ведет политику дружбы со всеми странами. Я считаю, что это большой плюс, потому что мы, как страна, которая находится в сердце Европы, должны быть ориентированы на всех, при этом не забывая про свои интересы", - говорит пражский адвокат, русский гражданин Чехии Денис Кашинцев.
Но многие чехи считают, что интересы "страны в сердце Европы" как раз и состоят в том, чтобы вести общую, согласованную с объединенной Европой политику, а не вносить сумятицу громкими неожиданными заявлениями.
"Президент - одна из самых больших наших проблем. Потому что он слишком тесно сотрудничает с российским режимом, с китайцами. А я думаю, что нам надо снова повернуться лицом к западным странам", - говорил Би-би-си перед вторым туром организатор демонстраций против Земана, режиссер Мартин Пржекрел.
Противники Земана подозревают некоторых персон из его окружения в коррупционных связях с Россией, но что касается самого президента, то глава международного отдела деловой газеты Hospodarske noviny Онджей Соукуп убежден, что он стал "пророссийским" не из меркантильного интереса.
Ондржей Соукуп - эксперт по России, а Земана знал лично еще в начале 90-х.
"Это человек, на которого абсолютно невозможно повлиять. Его не интересуют деньги, его интересует только он сам в политике", - говорит Соукуп. Он напоминает, что в 2013 году, став президентом, Земан поднял у президентского дворца флаг Евросоюза - потому что его предшественник Вацлав Клаус, будучи евроскептиком, отказывался это делать, а Земан в то время выступал еврооптимистом.
И именно ради того, чтобы оставаться в политике, по мнению Сокупа, далее Земан сознательно выбрал тактику эпатажа - а пророссийские заявления в нынешней ситуации многими в Европе воспринимаются именно как эпатаж.
"А что ему еще делать? Полномочий-то у него - как у английской королевы. Поэтому он пытается шокировать. Ему это выгодно, потому что это - способ удержаться на плаву, - говорил Соукуп Би-би-си перед выборами. - Если бы он был этаким степенным президентом, его бы тут же все забыли".
Однако тема внешнеполитической ориентации, по мнению чешского социолога и политолога Даниэля Прокопа, могла сыграть против Земана.
"Опросы показывают, что число чехов, симпатизирующих Китаю, очень низкое и не растет, с Россией - более или менее то же самое, так что, я думаю, это повредило господину Земану больше, чем мобилизовало его избирателей, - рассуждает Прокоп. - В Чехии есть люди, которые скептически относятся к западным, иностранным организациям, таким как Евросоюз, НАТО, ООН и так далее, но среди них не так много тех, кто горячо поддерживает нынешнюю российскую политику или китайскую политику".
Поэтому Земан сделал акцент на теме мусульманской иммиграции.
Перед первым туром Милош Земан заявил, что он не ведет предвыборную кампанию, отказался от участия в дебатах кандидатов, но по всей стране висели его плакаты. Плакаты, как объяснили публике, добровольно напечатали и развесили сторонники президента.
Перед вторым туром везде появились плакаты и огромные билборды с надписью "Стоп - иммигрантам и Драгошу. Это наша страна". Внизу, очень мелко, написано, что плакат напечатали "друзья Милоша Земана".
При этом Иржи Драгош вовсе не выступал за то, чтобы впустить в страну тысячи сирийских беженцев - наоборот, он тоже высказывался против идеи квот на их прием. Не говоря уже о том, что и идея квот фактически похоронена, и беженцы в Чехию вовсе не стремятся. Сейчас, по официальным данным, в стране с населением в 10,6 млн человек живет около полумиллиона иностранцев, но они в подавляющем большинстве - европейцы, прежде всего близкородственные словаки, а также украинцы.
В целом же в Европе миграционный кризис, случившийся три года назад, постепенно разрешился, волна сирийских беженцев схлынула, и тема ушла с первых страниц прессы.
Но парадоксальным образом в восприятии большого числа чехов мусульманская иммиграция остается пусть не самой главной - социально-экономические вопросы намного важнее - но достаточно острой проблемой.
Живущий в Праге российский политолог Иван Преображенский считает, что дело в том, что Чехию, в отличие от соседних стран, недавний миграционный кризис фактически обошел стороной: беженцы не только не остались в Чехии, но даже почти и не проезжали через страну.
"Поэтому жители Чехии вначале не смогли получить того заряда испуга, который получила остальная Европа, а потом не смогли так же, как остальная Европа, расслабиться и понять, что проблема была раздута. Чехи в смысле отношения к иммиграции по-прежнему живут как будто в 2016 году и в ожидании того "миллиона иммигрантов", который захлестнет страну", - говорит Преображенский.
Кроме того, рассуждает политолог, Чехия до недавнего времени была фактически мононациональна.
Поэтому вопрос об иммигрантах был среди первых и на октябрьских парламентских выборах, и перед первым туром выборов президента.
"Сейчас насущная проблема - первая проблема, на которую смотрели все кандидаты в президенты, - это проблема с беженцами", - говорит сторонник Земана Денис Кашинцев. Натурализованный иммигрант Кашинцев убежден, что президент должен защищать страну от иммигрантов.
Даниэль Прокоп убежден, что для Милоша Земана тема миграции - это тоже, как и внешняя политика, просто удобная тема, на которой можно играть, поддерживая неприязнь и недоверие части избирателей к прессе, либералам, элитам, мейнстриму, выступая защитником этих избирателей - и оставаться в политике.
Вечером 27 января Чехия и мир узнают, удалось ему это, или же пан профессор Иржи Драгош отправит 73-летнего Земана на пенсию.