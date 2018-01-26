Выборы в Чехии: Отправит ли профессор Драгош на пенсию Земана? 2 26.01.2018, 7:59

Иржи Драгош (слева) и действующий президент Милош Земан (справа)

Фото: AFP

Милош Земан в своей кампании делает упор на несуществующие проблемы.

Президент Чехии Милош Земан считается адвокатом Москвы и Пекина, но в предвыборной борьбе с либералом и еврооптимистом, ученым Иржи Драгошем, Земан не стал полагаться на любовь чехов к России и сделал упор на проблему иммиграции. Хотя в Чехии этой проблемы нет, пишет bbc.com.

Перед решающим вторым туром президентских выборов в Чехии, который пройдет 26-27 января, опросы показывают, что шансы финалистов - действующего президента, 73-летнего Милоша Земана, и 68-летнего бывшего руководителя Академии наук Чехии Иржи Драгоша - примерно равны.

Всё зависит от того, в какой мере оба кандидата смогут мобилизовать свой электорат, то есть от явки.

Сторонники Драгоша, к которому все обращаются "пан профессор", надеются, что 38,6%, которые Земан набрал в первом туре 12-13 января, - это его потолок, тогда как Драгоша поддержали кандидаты, занявшие третье, четвертое и пятое места, а в сумме все они вместе с Драгошем набрали 55%. Но в электоральной социологии простая арифметика не работает.

Для внешних наблюдателей выборы президента Чехии были схваткой между "пророссийским" и "проевропейским" кандидатами.

Действующий президент Милош Земан высказывался против санкций в отношении России, за признание аннексии Крыма свершившимся фактом, ездил в ноябре 2017 года с делегацией бизнесменов в Россию и встречался с Путиным, вскоре после британского референдума предлагал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО - правда, сам при этом заверил, что не хочет выхода страны из Евросоюза.

В реальности внешнеполитический курс Чехии это никак не изменило: президент в парламентской республике не имеет на это полномочий. Но шуму в прессе было много.

Иржи Драгош, наоборот, считает, что принадлежность Чехии к Евросоюзу не нужно подвергать сомнению, вынося этот вопрос на референдум, и не видит оснований для отмены санкций против России.

Сторонники Иржи Драгоша надеются, что во втором туре активно проголосуют большие города - Прага, Брно, Плзень - где у него сторонников намного больше, чем у Земана

Внутри страны Земан постарался сместить акцент кампании с чистой внешней политики на вопрос, формально тоже связанный с Евросоюзом, но в гораздо большей степени являющийся отражением инстинктов и страхов его электората. Это - вопрос об иммиграции.

Внешнеполитическая риторика президента, конечно, тоже интересна большой части избирателей.

"В господине Земане мне нравится то, что он является сторонником многовекторной политики. За что его часто критикуют - за то, что он пророссийский, что он прокитайский - например, здесь был (с визитом по приглашению Земана - Би-би-си) председатель КНР Си Цзиньпин. Но он ведет политику дружбы со всеми странами. Я считаю, что это большой плюс, потому что мы, как страна, которая находится в сердце Европы, должны быть ориентированы на всех, при этом не забывая про свои интересы", - говорит пражский адвокат, русский гражданин Чехии Денис Кашинцев.

Но многие чехи считают, что интересы "страны в сердце Европы" как раз и состоят в том, чтобы вести общую, согласованную с объединенной Европой политику, а не вносить сумятицу громкими неожиданными заявлениями.

"Президент - одна из самых больших наших проблем. Потому что он слишком тесно сотрудничает с российским режимом, с китайцами. А я думаю, что нам надо снова повернуться лицом к западным странам", - говорил Би-би-си перед вторым туром организатор демонстраций против Земана, режиссер Мартин Пржекрел.

В ноябре Милош Земан приезжал в гости к Владимиру Путину

Фото: Getty Images

Противники Земана подозревают некоторых персон из его окружения в коррупционных связях с Россией, но что касается самого президента, то глава международного отдела деловой газеты Hospodarske noviny Онджей Соукуп убежден, что он стал "пророссийским" не из меркантильного интереса.

Ондржей Соукуп - эксперт по России, а Земана знал лично еще в начале 90-х.

"Это человек, на которого абсолютно невозможно повлиять. Его не интересуют деньги, его интересует только он сам в политике", - говорит Соукуп. Он напоминает, что в 2013 году, став президентом, Земан поднял у президентского дворца флаг Евросоюза - потому что его предшественник Вацлав Клаус, будучи евроскептиком, отказывался это делать, а Земан в то время выступал еврооптимистом.

И именно ради того, чтобы оставаться в политике, по мнению Сокупа, далее Земан сознательно выбрал тактику эпатажа - а пророссийские заявления в нынешней ситуации многими в Европе воспринимаются именно как эпатаж.

Драгош и его сторонники считают, что Чехия должна конструктивно сотрудничать с остальными странами ЕС

"А что ему еще делать? Полномочий-то у него - как у английской королевы. Поэтому он пытается шокировать. Ему это выгодно, потому что это - способ удержаться на плаву, - говорил Соукуп Би-би-си перед выборами. - Если бы он был этаким степенным президентом, его бы тут же все забыли".

Однако тема внешнеполитической ориентации, по мнению чешского социолога и политолога Даниэля Прокопа, могла сыграть против Земана.

"Опросы показывают, что число чехов, симпатизирующих Китаю, очень низкое и не растет, с Россией - более или менее то же самое, так что, я думаю, это повредило господину Земану больше, чем мобилизовало его избирателей, - рассуждает Прокоп. - В Чехии есть люди, которые скептически относятся к западным, иностранным организациям, таким как Евросоюз, НАТО, ООН и так далее, но среди них не так много тех, кто горячо поддерживает нынешнюю российскую политику или китайскую политику".

Поэтому Земан сделал акцент на теме мусульманской иммиграции.

"Стоп - иммигрантам и Драгошу, Это наша страна. Выбирайте Земана". По официальной версии, сам Земан к этим билбордам отношения не имеет.

Перед первым туром Милош Земан заявил, что он не ведет предвыборную кампанию, отказался от участия в дебатах кандидатов, но по всей стране висели его плакаты. Плакаты, как объяснили публике, добровольно напечатали и развесили сторонники президента.

Перед вторым туром везде появились плакаты и огромные билборды с надписью "Стоп - иммигрантам и Драгошу. Это наша страна". Внизу, очень мелко, написано, что плакат напечатали "друзья Милоша Земана".

При этом Иржи Драгош вовсе не выступал за то, чтобы впустить в страну тысячи сирийских беженцев - наоборот, он тоже высказывался против идеи квот на их прием. Не говоря уже о том, что и идея квот фактически похоронена, и беженцы в Чехию вовсе не стремятся. Сейчас, по официальным данным, в стране с населением в 10,6 млн человек живет около полумиллиона иностранцев, но они в подавляющем большинстве - европейцы, прежде всего близкородственные словаки, а также украинцы.

В целом же в Европе миграционный кризис, случившийся три года назад, постепенно разрешился, волна сирийских беженцев схлынула, и тема ушла с первых страниц прессы.

Но парадоксальным образом в восприятии большого числа чехов мусульманская иммиграция остается пусть не самой главной - социально-экономические вопросы намного важнее - но достаточно острой проблемой.

Живущий в Праге российский политолог Иван Преображенский считает, что дело в том, что Чехию, в отличие от соседних стран, недавний миграционный кризис фактически обошел стороной: беженцы не только не остались в Чехии, но даже почти и не проезжали через страну.

"Поэтому жители Чехии вначале не смогли получить того заряда испуга, который получила остальная Европа, а потом не смогли так же, как остальная Европа, расслабиться и понять, что проблема была раздута. Чехи в смысле отношения к иммиграции по-прежнему живут как будто в 2016 году и в ожидании того "миллиона иммигрантов", который захлестнет страну", - говорит Преображенский.

Кроме того, рассуждает политолог, Чехия до недавнего времени была фактически мононациональна.

Поэтому вопрос об иммигрантах был среди первых и на октябрьских парламентских выборах, и перед первым туром выборов президента.

"Сейчас насущная проблема - первая проблема, на которую смотрели все кандидаты в президенты, - это проблема с беженцами", - говорит сторонник Земана Денис Кашинцев. Натурализованный иммигрант Кашинцев убежден, что президент должен защищать страну от иммигрантов.

Даниэль Прокоп убежден, что для Милоша Земана тема миграции - это тоже, как и внешняя политика, просто удобная тема, на которой можно играть, поддерживая неприязнь и недоверие части избирателей к прессе, либералам, элитам, мейнстриму, выступая защитником этих избирателей - и оставаться в политике.

Вечером 27 января Чехия и мир узнают, удалось ему это, или же пан профессор Иржи Драгош отправит 73-летнего Земана на пенсию.