О блокировании «Хартии-97» узнал каждый чех 26.01.2018, 8:19

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Бегущая строка с новостью о «Хартии-97» сопровождала дебаты кандидатов в президенты на чешском телевидении.

О блокировании «Хартии-97» узнают почти все политически активные чехи. Об этом в «Твиттер» написал белорус из Праги Дмитрий Гурневич.

Во время финальных президентских дебатов между кандидатами на пост президента Чехии Иржи Драгошем и Милошем Земаном о блокаде самого популярного независимого СМИ Беларуси каждые пару секунд сообщает информационная строка внизу экрана. Первые дебаты кандидатов смотрело почти 2,5 миллиона человек.

Как известно, гражданская инициатива «Хартия-97» была создана на принципах чехословацкого движения «Хартия-77».

Пра блякаваньне Хартыі97 даведаюцца амаль усе палітычнаактыўныя чэхі. Падчас фінальных прэзыдэнцкіх дэбатаў пра блякаду кожныя пару сэкундаў паведамляе інфармацыйны радок на нізе экрану. Першыя дэбаты глядзела амаль 2,5 мільёны. pic.twitter.com/li5nDRVsie — Dźmitry Hurnievič (@hurnievic) 25 января 2018 г.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.