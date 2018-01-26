Libération: В Беларуси блокируют один из главных сайтов оппозиции 26.01.2018, 8:30

Крупнейшая французская газета выступила в поддержку Charter97.org.

Белорусские власти заблокировали доступ к одному из главных сайтов оппозиции, заявив, что он якобы транслировал «нелегальные» новости, написала 25 января одна из крупнейших французских газет Libération.

Веб-сайт Charter97.org не доступен уже со среды, отмечает издание.

Министерство информации объявило, что оно решило «ограничить доступ» к сайту, поскольку он якобы «публикует информацию, распространение которой незаконно». Мининформ Беларуси сослался на закон, запрещающий СМИ публиковать информацию от незарегистрированных организаций, поощрять «экстремизм» или «подрывать национальные интересы».

«Находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко расправился с оппозицией после президентских выборов 2010 года, отмеченных многочисленной демонстрацией, после которой были заключены в тюрьму многие из протестовавших.

Были обысканы и помещения «Хартии-97», после чего сайт переехал в Варшаву.

Главный редактор сайта Наталья Радина осудила «новый удар по свободе слова в Беларуси».

В последние годы Лукашенко освободил нескольких политзаключенных, брошенных в тюрьму в 2010 году, чтобы призвать ЕС снять санкции против своего режима.

Но в прошлом году произошло новое усиление репрессий после демонстраций, которые закончились сотнями арестов», - пишет крупнейшее французское издание.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.