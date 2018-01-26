Россия приготовилась к отключению от SWIFT 10 26.01.2018, 8:37

4,772

Громкое заявление было сделано на форуме в Давосе.

Российская экономика готова к тому, чтобы работать без подключения к международной системе банковских расчетов SWIFT. Об этом на международном экономическом форуме в Давосе заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», — сказал Дворкович, слова которого приводят ТАСС и РИА «Новости».

Он добавил, российские власти надеются, что отключения от SWIFT все же не будет, поскольку это «совсем уже агрессия».

Если же это все-таки случится, у России «есть возможные ответные шаги» на такой случай ужесточения санкций, сказал вице-премьер РФ.

Российская финансовая система подготовлена на случай возможного отключения страны от SWIFT, сообщила в марте прошлого года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы доработали свою платежную систему, и если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог», — говорила глава ЦБ.

Она напомнила, что внешние негативные факторы выявили уязвимость банковской инфраструктуры в РФ. После этого процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию. «Cейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты «Мир», — заявила Набиуллина.