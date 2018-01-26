Михаил Пастухов: Надо бороться за лучшую жизнь 26.01.2018, 8:48

Михаил Пастухов

Юридический ответ на непростые вопросы белорусов.

«Как жить дальше? Видимо, этот вопрос задавал себе каждый гражданин Беларуси в канун нового 2018 года. Попробуем на него ответить и мы с юридической точки зрения», - пишет в статье на сайте sn-plus.com бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов:

Жизнь ... терпима?

«Во время посещения Свято-Духова кафедрального собора 7 января А. Лукашенко заявил: «Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, но терпима». Что же, терпели и терпим.

Новый год начался с повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Новые расценки в жировках владельцы квартир увидят лишь в феврале, а пока чиновники успокаивают население «песнями» об увеличении коммунальных услуг в среднем на пять долларов. Посмотрим, оценим, прочувствуем.

Задача повысить среднюю по стране зарплату до 1000 рублей оказалась не решенной. И это несмотря на экстраординарные меры по выдаче всякого рода премиальных: деньгами, часами, курами, зефиром... Кто виноват? Надо ли стремиться к этой цели любой ценой?

С 1 января в Беларуси в очередной раз повысили на полгода пенсионный возраст. Тысячи людей должны будут еще потрудиться «на благо страны» без получения заслуженной пенсии. Причем в последние годы резко выросло число людей, получающих минимальную трудовую пенсию. Это произошло в значительной степени по причине поэтапного увеличения страхового стажа (с 5 до 15,5 лет).

И не случайно каждый четвертый из 2,5-миллионной армии пенсионеров вынужден работать. Нищенской пенсии в 200—250 рублей явно недостаточно для того, чтобы сводить концы с концами.

Конечно, такое существование можно назвать терпимым. Правда, от прежнего социального стандарта со «шкваркой и чаркой» многим придется отказаться. В новом году наше продовольствие будет поставляться за границу в обмен на доллары. По заверениям министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, суммарный доход от экспорта продовольствия должен составить 6 млрд долларов. Пусть едят за границей наше молоко и мясо. Мы обойдемся хлебом с водой...

Только вот порой...

Но не хлебом единым живет человек. Как показывает практика, возмутительные случаи нарушения прав человека появляются с завидным постоянством. Например, правозащитники бьют тревогу по поводу участи политзаключенного Михаила Жемчужного, который продолжает отбывать наказание в колонии № 9 в Горках. По информации правозащитницы Насти Лойко, М. Жемчужный 14 раз подвергался дисциплинарным взысканиям за отказ перейти в отряд, сформированный из заключенных с «низким статусом». Находясь постоянно в штрафном изоляторе, он не имеет возможности получать корреспонденцию и писать ответы. В частности, это касается и моей переписки с ним. Тем не менее нарушений в действиях администрации ИК №9 надзирающие органы не усматривают.

Еще один случай связан с принудительным помещением в психиатрическую лечебницу в Новинках 58-летней Галины Логацкой. Там она оказалась после того, как в ее квартиру пришли судебные исполнители и описали имущество в счет невыплаченных штрафов. Она помещена в отделение, куда нет доступа посетителям.

Произволом стало задержание общественной активистки Натальи Горячко-Басалыга, которая 28 декабря пришла в здание Мингорсуда. Там должно было рассматриваться дело об административном правонарушении патриарха белорусской оппозиции, журналиста и правозащитника Валерия Щукина. При входе в суд работник милиции потребовал от Н.Горячко документы. В ответ она попросила разъяснить, на каком основании и кто он такой. Когда он отказался это сделать, она стала его фотографировать. На место инцидента прибыл наряд милиции, и женщину увезли для составления протокола. В тот же день ее доставили в суд Фрунзенского района, где она прошла формализованную процедуру судебного разбирательства и была подвергнута административному аресту сроком на 15 суток. В знак протеста Н. Горячко-Басалыга объявила голодовку.

А хочется лучшего!

В Международном пакте ООН об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированном Беларусью в 90-е годы, говорится об обязательствах государств «...принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами» (ст.2).

Эти положения в разных формах декларируются в действующей ныне Конституции Республики Беларусь. В частности, каждому гарантируется право на достойный уровень жизни, на защиту всех прав и свобод, закрепленных Конституцией и законами. Что еще важно: ограничение прав и свобод граждан допускается только законом и лишь в исключительных случаях.

Как обеспечить законность в стране, если вопреки Конституции и законам все решается на уровне единоличных указов и декретов? Вот вопрос, от ответа на который зависит наша участь в последующие годы.

На мой взгляд, многие наши проблемы будут решены при условии, если удастся восстановить действие принципа верховенства закона. Согласно этому принципу, никакие акты органов власти и должностных лиц не должны противоречить Конституции и законам. Контроль за этим возлагается на депутатов парламента, суды, прокуратуру. Они вправе и должны при необходимости обращаться в Конституционный суд и требовать проверки сомнительных актов на предмет конституционности (законности). Исключением из правила не должны быть и акты главы государства.

Здесь нам придется остановиться, поскольку многие читатели могут задать резонный вопрос: а кто из органов власти решится поставить под сомнение акты президента? При нынешней системе власти — никто. Что же тогда делать?

Первый вариант предполагает ограничение полномочий президента в пользу парламента и правительства. Этот путь уже использовали наши соседи по СНГ: Армения, Грузия, Казахстан, Украина. Президент становится более слабой фигурой в политике. Формально его могут избирать депутаты парламента.

Второй вариант является более радикальным. Согласно ему, должность президента вовсе упраздняется за ненадобностью. Основные функции главы государства могут быть возложены на председателя парламента. У главы государства — председателя парламента останется только право подписи под коллективно принятыми решениями. Никаких нарушений законности не будет. За всем этим будут строго следить прокуратура, суды, уполномоченный по правам человека.

Какой вариант предпочтительнее? Ближайшее время покажет. Очевидно, что для власти лучшим является первый вариант: медленный дрейф в сторону парламентской республики. Для народа лучшей формой было бы коллективное правление, что имело место до введения должности президента. Оба варианта прогрессивные. Они означают, что надо скорее двигаться к лучшей жизни».