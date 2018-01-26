Джордж Сорос назвал криптовалюты финансовым пузырем 26.01.2018, 8:58

Джордж Сорос

Фото: AP

Диктаторские режимы могут использовать биткоины, чтобы обустроить себе убежище за границей.

Криптовалюты являются финансовым пузырем и не могут быть стабильным средством накопления. Об этом 25 января американский миллиардер Джордж Сорос заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его выступление транслировало Bloomberg.

"Криптовалюта – это спекуляция, которая основана на недопонимании", – сказал Сорос.

По его словам, диктаторские режимы могут использовать биткоины, чтобы обустроить себе убежище за границей.

При этом миллиардер позитивно оценил систему блокчейн (публичный реестр криптовалют). Он рассказал, что в его фонде "Открытое общество" используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).