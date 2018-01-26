Родители гимназистки: Дошло до того, что дочка пила валерьянку 26.01.2018, 9:12

Учителя и родители рассказали о нагрузках на детей в системе образования.

В четверг вечером стало известно, что экзамены в пятые классы гимназий официально отменили. Портал tut.by расспросил учителей и родителей, как они восприняли эту новость, в чем плюсы и минусы такого нововведения.

Учителя: «В гимназии должны учиться лучшие»

Как рассказал учитель одной из гимназий, пожелавший остаться неизвестным, у них многие учителя и родители против того, что экзамены в 5-й класс гимназии отменили.

— Экзамены в 5-й класс гимназии должны быть. И гимназия должна быть с 5-го класса, а не в 10−11 классах, когда школьники думают о поступлении. Они активно занимаются по тем предметам, которые им нужно сдавать, а не по всем. То есть они готовят три-четыре предмета. Может быть, это в 10−11 классах и будет выглядеть как гимназия, но не будет таковой.

По мнению учителя, родители имеют право решить, в каком учреждении будет учиться их ребенок.

— Говорят, что поступление в 5-й класс гимназии — это амбиции родителей, а ребенок всего этого не осознает. Но родители как законные представители имеют право решать, где их ребенок будет учиться. Ведь в гимназиях чаще всего дети воспитанные, из хороших семей, — говорит он.

По поводу того, изменится ли статус их учреждения образования, учитель полагает, что он останется тем же — гимназия.

Еще одна учительница гимназии города Минска также уверена: экзамены в 5-й класс должны быть. По ее мнению, это стимулирует детей в начальной школе лучше учиться и затем поступить в гимназию.

— В гимназии должны учиться лучшие, и, по сути, если уберут испытания, то у учеников начальных классов заберут еще один стимул. В итоге в классах останется один-три ученика, которые будут лучше всех, но массовости у этого не будет.

По ее словам, зарплаты у учителей школ и гимназий из-за статуса последних не отличаются, все зависит от нагрузки и категории.

Родители: «Дошло до того, что дочка пила валерьянку»

Дочь Вероники Агата — четвероклассница гимназии № 29 города Минска. Когда информация об отмене экзаменов появилась в СМИ, в их классе как раз заканчивалось родительское собрание.

— Новости обрадовались все родители. Думаю, если бы мы узнали пораньше, пошли бы семьей куда-нибудь это отметить, — шутит Вероника. — О том, что экзамены отменят, говорили с осени, но пока это официально не подтвердили, дети продолжали готовиться. Во многих семьях все подстраивали под ребенка — планы, поездки.

По словам Вероники, из-за возможных экзаменов в этом году им пришлось на год взять «академический» в музыкальной школе. Хотя Агата три года играла на флейте и ей очень нравилось. А также на время оставить танцевальный кружок.

— Ни на что, кроме учебы, у ребенка не было сил, — описывает режим дочки мама.

— К привычному расписанию, когда каждый день пять уроков, прибавился шестой — кружок, где дети готовились к экзаменам по русскому, белорусскому и математике. Домашнего задания было столько, что ребенок все выходные сидел за уроками.

Кроме этого, говорит мама, ежедневно они с дочкой сами писали диктанты. К серьезной нагрузке прибавлялся и стресс.

— У нас дошло до того, что дочка пила валерьянку, — не скрывает собеседница. — Почему? Дети часто между собой обсуждали, если плохо сдашь экзамены, придется идти в другой класс, к другим ребятам. Из-за этого Агата очень паниковала.

Единственный для их гимназии минус в отмене экзаменов, считает Вероника, то, что пятиклассникам, скорее всего, придется учиться во вторую смену.

— У нас в параллели сейчас восемь классов, — продолжает собеседница. — Обычно в пятый класс набирали четыре. Сейчас, я так понимаю, все восемь и останутся, но вторая смена — это наименьшее из зол.

— Не смущает, что в гимназиях сейчас будет такая же программа, как и в школе?

— Нет, но здесь остаются очень сильные учителя. К тому же, если родители хотят развивать своего ребенка, они найдут ему подходящие секции или кружки.

Сын Ольги Денис учится в 4-м классе гимназии города Малориты Брестской области. Мама говорит, что новость об отмене экзаменов читала ему вслух — ребенок прыгал от радости.

— Он просто выдохнул, — описывает Ольга состояние сына. — С сентября замечала, как только говорили с ним про поступление, Денис начинал переживать. Боялся, что плохо сдаст, что будет хуже всех.

Вопрос о том, отменят экзамены или нет, на родительском собрании они с учителем обсуждали лишь раз. Педагог предупредила, пока официально ничего не объявили, пусть дети продолжают заниматься.

— С сентября Денис по субботам ходит на факультатив, где по два часа они классом готовятся к диктантам и контрольной, — перечисляет собеседница. — Кроме того, с начала года он дважды в неделю работает с репетитором. Сейчас нагрузки у него точно будет в разы меньше.

Из минусов отмены экзаменов, говорит Ольга, — отбор детей. Все же экзамены, считает мама, позволяли попадать в гимназии только самым сильным ребятам.

Теперь в классе будут учиться дети с разным уровнем подготовки.

— С одной стороны, я очень рада, что экзамены отменили. Сейчас ребенок спокойно ждет летних каникул, — делится мнением собеседница. — С другой стороны, в гимназии теперь будет такая же программа, как в школе. А значит, три часа английского, вместо возможных четырех, как бы нам хотелось. Выход из этой ситуации, конечно, несложный — будем учить язык дополнительно.