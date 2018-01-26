Александр Соснов: Копать отсюда и до обеда? 26.01.2018, 9:27

Александр Соснов

Фото: «Радыё Свабода»

Как в Беларуси создают «рабочие места».

Правительство рассчитывает в 2018 году создать 70 тысяч рабочих мест, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

Судя по всему, переложить эту работу попробуют на бизнес. Неслучайно же премьер-министр подчеркнул, что сейчас важно активно использовать возможности, которые открываются с принятием пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса, пишет «Завтра твоей страны».

Шумченко: Не бизнес, а правительство должно бить в колокола

Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко не разделят оптимизм властей.

— Кобяков говорит лишь об одной стороне медали. Он ведь ни словом не обмолвился, что из-за действия указа №222 бюджет ежегодно недополучает около 100 миллионов долларов. Мы не услышали о трех десятках ИП, закрывших бизнес за последние несколько лет. А ведь об этом наши люди предупреждали три года назад, когда просили отложить применение указа в связи с кризисом, — говорит лидер предпринимателей.

И эти опасения, по его мнению, полностью оправдались.

— А если взять статистику за 2017-й, то картина будет еще более катастрофичной, — говорит Анатолий Шумченко. — Если по-хорошему, то не мы должны были форумы собирать, а правительство, глядя на все это, должно бить в колокола.

По мнению собеседника «Завтра твоей страны» планы правительства не воспринимаются иначе, как голословные лозунги:

— Может быть, Кобяков имел в виду, что он создаст 70 тысяч рабочих мест в бизнесе, открыв десятки новых гипермаркетов? Тогда я в это поверю, конечно. Если речь о малом бизнесе, то тут веры у меня нет, так как ничего принципиально нового для нас правительство не сделало. Да, вход в бизнес сделали упрощенным, насколько это было возможно. Но ведение, ответственность и выход из дела остались на прежнем уровне, не позволяющем предпринимателям чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне.

Анатолий Шумченко считает, что для начала властям нужно было бы подробно объяснить бизнесу, за счет чего и кого будут созданы новые рабочие места.

— Если бы он вышел к журналистам и сказал: мы, к примеру, создадим тысячу рабочих мест для парикмахеров и возьмем на это ресурсы оттуда и оттуда. Отдача от этого будет такой-то. И чтобы спустя год мы услышали подробный отчет о том, чем все закончилось. Но ведь ничего этого нет, только голые обещания. И нет ответственных ни за итоги действия 222-го указа, ни за что.

Лидер «Перспективы» рассказал о том, что бизнес хочет услышать от правительства:

— Когда наша экономика станет конкурентоспособной по отношению к соседям? Когда правительство услышит голос бизнеса и начнет заниматься своими непосредственными обязанностями — созданием комфортных условий для ведения бизнеса в стране?

Соснов: Копать отсюда и до обеда?

— Безусловно, хорошо уже то, что за последние почти 25 лет власти страны пришли к пониманию, что малый и средний бизнес может приносить пользу государству. Но от подобных мыслей и до конкретных действий, как известно, дистанция очень велика, — говорит экс-министр труда Александр Соснов.

Эксперт подчеркивает, что ставка властей в экономике на красный директорат не оправдала и не оправдает себя. Но и принятые руководством страны законы, направленные на раскрепощение частной инициативы, вряд ли спасут ситуацию:

— Это половинчатые меры, способные как принести пользу, так и навредить.

По мнению бывшего министра, необходимо реформировать экономику в целом, а не улучшать условия для отдельных отраслей.

— Что касается создания десятков тысяч рабочих мест, то я могу и миллион их создать. Берем этот миллион человек, раздаем всем лопаты и говорим: копайте отсюда и до обеда. Но будет ли от этого толк? Рабочие места должны быть эффективными, но ни чиновник, ни сам руководитель страны сделать их таковыми не смогут, — резюмирует бывший министр труда.