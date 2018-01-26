Павел Белоус: Запрет сделает «Хартию-97» еще сильнее 5 26.01.2018, 9:38

Павел Белоус

Блокировать в современном мире влиятельное СМИ – просто бессмысленно.

Желание людей получать правдивую информацию и современные средства коммуникации сведут на «ноль» усилия властей Беларуси по блокированию «Хартии-97. Об этом в комментарии Charter97.org заявил директор «Арт-Сядзібы» Павел Белоус:

- Безусловно, что это бессмысленно в современном мире – что-то блокировать. А тем более – популярный и влиятельный информационный ресурс.

Давно известно, что в современном мире сайт - это только одна маленькая часть информационных ресурсов, большую роль играют социальные сети и мессенджеры, благодаря которым любая информация быстро разойдется по сетям и солидарным СМИ.

Поэтому я хочу, чтобы все запреты только помогли «Хартии-97» стать еще более сильной, найти выход из этой ситуации и новую, еще большую аудиторию, которая узнает об этом ресурсе благодаря запретам.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.