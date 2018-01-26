Apple также начнет платить НДС в Беларуси 5 26.01.2018, 9:46

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С покупателей «яблочной» продукции начнут собирать налог в 20%.

Корпорация Apple разослала электронные письма разработчикам App Store, уведомляя, что начнет собирать с покупателей в Беларуси и перечислять в белорусский бюджет НДС в размере 20 процентов.

Об этом сообщил ресурс 9to5mac.com.

Кроме Беларуси, Apple также начнет собирать НДС с жителей Армении (20 процентов), Турции (18 процентов), Саудовской Аравии (5 процентов) и ОАЭ (5 процентов), сказано в электронном письме от корпорации.

Напомним, совсем недавно на налоговый учет в Беларуси для оплаты НДС встали Google, Amazon, Netflix и LinkedIn. Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Он также сообщил, что вскоре к списку добавятся и другие компании.