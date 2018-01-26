Наталья Радина на RTVI: Будет организована широкая кампания в поддержку «Хартии-97»4
- 26.01.2018, 10:17
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У властей будет больше проблем, чем преимуществ из-за блокировки сайта.
В Беларуси заблокировали сайт оппозиционного издания «Хартия’97», сообщает российский независимый телеканал RTVI. В Министерстве информации заявили, что на сайте опубликовали запрещенную информацию, но не уточнили, какую именно.
О причинах блокировки RTVI рассказала главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.