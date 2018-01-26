NYT: Трамп пытался уволить спецпрокурора по «российскому делу» 1 26.01.2018, 10:22

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По мнению президента США, Мюллер не может быть беспристрастным.

Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года собирался уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четырех источников.

По данным издания, президент США заявлял, что Мюллер не может находиться на посту специального прокурора из-за конфликта интересов. По словам Трампа, кандидатуру Мюллера перед назначением на должность спецпрокурора рассматривали на пост главы ФБР вместо уволенного Джеймса Коми.

Глава Белого дома также напоминал, что Мюллер ранее из-за конфликта отказался от членства в гольф-клубе Трампа в штате Виргинии. Президент также сообщил, что недавно Мюллер работал в юридической фирме, в прошлом связанной с советником и зятем президента Джаредом Кушнером. По этим причинам, по мнению Трампа, Мюллер не может быть беспристрастным.

По словам собеседников издания, в ответ на распоряжение Трампа уволить Мюллера адвокат Белого дома Дональд Макган пригрозил покинуть свой пост. По его словам, увольнение спецпрокурора может оказать "катастрофическое" влияние на президентство Трампа. Он отказался направлять соответствующее обращение в министерство юстиции США.

23 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Мюллер планирует допросить Трампа по поводу увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. По данным The Washington Post, подготовка к даче показаний может занять несколько недель.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.

8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США.

13 февраля 2017 года, спустя 24 дня после назначения, Флинн подал в отставку с поста советника президента. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.

17 мая 2017 года Мюллеру было поручено расследовать возможные связи между российским правительством и штабом нынешнего президента США.

30 ноября спецпрокурор выдвинул против Флинна обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно контактов с российским послом в Штатах Сергеем Кисляком.

1 декабря Флинн признал себя виновным и объявил, что идет на сделку со следствием. Экс-советник утверждает, что вступил в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа.

Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая того же года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

10 января 2018 года Трамп выразил сомнение, что ему придется давать показания Мюллеру.

"Не было никакого сговора между кампанией Трампа и россиянами, или Трампом и русскими. Когда нет никакого заговора и никто не говорит о сговоре на любом уровне, выглядит так, что вряд ли мы вообще будем иметь разговор", – сказал американский лидер.