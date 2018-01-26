Ученые обнаружили артефакт, меняющий взгляд на эволюцию человека 3 26.01.2018, 10:26

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В Израиле найдены самые древние на сегодня останки человека вида Homo sapiens за пределами Африки.

Археологи в Израиле обнаружили фрагмент челюсти, который может свидетельствовать о том, что человек типа Homo sapiens мог появиться и расселяться по планете намного раньше, чем считалось до этого времени. Об этом говорится в журнале Science.

В сообщении сказано, что в пещере Мислия на склоне горы Кармель ученые нашли фрагмент верхнечелюстной кости с несколькими сохранившимися зубами взрослого человека.

Археологи установили, что челюсть принадлежала человеку, жившему 177-194 тысячи лет назад. Это стало возможным благодаря использованию трех различных техник датировки. До этого момента самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тысяч лет назад.

"Если окаменелости… 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции Homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тысяч лет в прошлое", - заявил профессор Исраэль Гершкович из университета в Тель-Авиве.

Благодаря этому открытию, ученые склонны считать, что современные люди покинули территорию Африки минимум на 50 тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее.

"Другими словами, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тысяч лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300-500 тысяч лет назад", - подчеркнул он.