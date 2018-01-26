Виталий Рымашевский: Ситуация с «Хартией’97» – плевок в лицо европейским политикам

Виталий Рымашевский: Ситуация с «Хартией’97» – плевок в лицо европейским политикам2
- 26.01.2018, 10:55
- 1,078
Сайт заблокировали во время визита в Беларусь высокопоставленного представителя Европарламента.
Европейскому Союзу нельзя закрывать глаза на нарушения прав человека и свободы СМИ в Беларуси.
Об этом в Минске заявил вице-президент фракции Европейской народной партии в Европарламенте Пауло Ранжел. Евродепутат принял участие в дискуссии, посвященной ситуации в Беларуси. Круглый стол организовали лидеры белорусских правоцентристов, сообщает «Белсат».
Кроме Пауло Ранжела, в дискуссии участвовали председатель представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин и секретарь в международных отношениях Европейской народной партии Патрик Фолер.
«Мы по-прежнему хотим свободы собраний, свободы слова, честных и прозрачных выборов, свободной возможности регистрировать партии и кандидатов, прекращения задержаний журналистов и активистов. Белорусские политики обратили внимание евродепутатов на давление, которое власти оказывают на политиков и независимые СМИ», – подчеркнул Паулу.
«Ситуация с «Хартией’97» – плевок в лицо европейским политикам»
«Если во время визита высокопоставленного представителя Европейского парламента закрывают независимый вебсайт «Хартия’97» – то это публичный плевок в лицо европейским политикам со стороны белорусских властей. Это заметно. Власти переоценивают свою значимость», – поясняет позицию ЕС сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.