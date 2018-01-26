Виталий Рымашевский: Ситуация с «Хартией’97» – плевок в лицо европейским политикам 2 26.01.2018, 10:55

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Виталий Рымашевский

Фото: «Радыё Свабода»

Сайт заблокировали во время визита в Беларусь высокопоставленного представителя Европарламента.

Европейскому Союзу нельзя закрывать глаза на нарушения прав человека и свободы СМИ в Беларуси.

Об этом в Минске заявил вице-президент фракции Европейской народной партии в Европарламенте Пауло Ранжел. Евродепутат принял участие в дискуссии, посвященной ситуации в Беларуси. Круглый стол организовали лидеры белорусских правоцентристов, сообщает «Белсат».

Кроме Пауло Ранжела, в дискуссии участвовали председатель представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин и секретарь в международных отношениях Европейской народной партии Патрик Фолер.

«Мы по-прежнему хотим свободы собраний, свободы слова, честных и прозрачных выборов, свободной возможности регистрировать партии и кандидатов, прекращения задержаний журналистов и активистов. Белорусские политики обратили внимание евродепутатов на давление, которое власти оказывают на политиков и независимые СМИ», – подчеркнул Паулу.

«Ситуация с «Хартией’97» – плевок в лицо европейским политикам»

«Если во время визита высокопоставленного представителя Европейского парламента закрывают независимый вебсайт «Хартия’97» – то это публичный плевок в лицо европейским политикам со стороны белорусских властей. Это заметно. Власти переоценивают свою значимость», – поясняет позицию ЕС сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.