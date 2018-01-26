«Нет декрету №1 – Лукашенко уходи!» 10 Леонид Судаленко

26.01.2018, 11:08

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Скандальный декрет не имеет права на существование.

Лукашенко 25 января подписал декрет № 1, которым полностью изменил нашумевший декрет №3 о взимании с неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. Лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. По всей вероятности, это обстоятельство является главной победой тех, кто весной 2017 года выходил на площади своих городов с лозунгами «Нет декрету №3 – Лукашенко уходи»!

Являясь одним из активных участников весенних акций протеста против декрета №3 о так называемых «тунеядцах», я уже тогда говорил, что власть слила этот декрет в унитаз, в той редакции, в которой изначально был написан декрет, он не имел права на существование. И не только потому, что прямо противоречил конституционному праву каждого не работать!

После успешного проведенного правовой службой нашего профсоюза первого, так называемого «тунеядского» судебного процесса в Гомеле (Александр Семенов против налоговой инспекции) власть сама поняла абсурдность предъявляемых к неработающим гражданам требований. Например, каждый из нас вне зависимости от занятости является потребителем товаров и услуг, следовательно, является плательщиком пускай и косвенным такого налога как НДС. Власть пыталась доказать обратное, однако под давлением протестных акций отступила, декрет №3 после 25 января текущего года канул в лету!

Новый декрет №1 полностью списывает «старые грехи» «тунеядцев», т.е. государство по отношению к незанятым гражданам обнулила свои претензии. Напрашивается вопрос, а что будет дальше?

Предусмотрено, что с 1 января 2019 года незанятые граждане будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству. Иными словами, уже весной этого года из постановления совмина мы узнаем, за какие именно услуги родное государство потребует от неработающих граждан платить по - полной. Напоминаю, здравоохранение и медицинские услуги в Республике Беларусь пока БЕСПЛАТНЫЕ!

Декретом предусматривается создание местными властями постоянно действующих комиссий, основными задачами которых должны являться содействие гражданам в трудоустройстве. Комиссиям предоставляются широкие полномочия, в том числе по принятию решений об освобождении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации. Напомню, здесь подразумеваются объективные обстоятельства, которые гражданин самостоятельно не в состоянии решить и не зависящие от его воли.

Не обошел новый декрет и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Лиц, страдающих алкоголизмом, созданные комиссии будут иметь право отправлять на лечение в ЛТП.

Как на практике будет работать принятый декрет, покажет время. Сегодня важно повторить главное - впервые в истории Беларуси граждане, объединившись над конкретной проблемой, получили победу над государством!

Леонид Судаленко