Суд Украины приговорил задержанного под Луганском россиянина к 10 годам 4 26.01.2018, 11:14

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Виктор Агеев

Виктор Агеев признан виновным в террористической деятельности.

Россиянина Виктора Агеева, задержанного в Украине в июне 2017 года под Луганском, приговорили к 10 годам лишения свободы. Новоайдарский районный суд Луганской области признал Агеева виновным в участии в террористической организации. Кроме того, ему инкриминировали незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил адвокат Виктор Чевгуз на своей странице в Facebook. Об этом пишет «Немецкая волна».

"По совокупности преступлений прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества", - уточнил защитник.

Виктор Чевгуз заявил, что защита намерена обжаловать приговор. "На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств наказание в виде десяти лет лишения свободы является чрезмерно суровым", - отметил адвокат.

22-летний гражданин России Виктор Агеев был взят в плен в зоне боевых действий после столкновения одной из бригад ВС Украины с разведгруппой самопровозглашенной "Луганской народной республики".

В интервью украинскому телеканалу ТСН Агеев заявил , что он - российский военнослужащий, "подписавший контракт на службу в вооруженных силах РФ". Минобороны РФ, в свою очередь, опровергло эти сведения, заявив, что Агеев "проходил срочную службу и уволился в мае 2016 года".