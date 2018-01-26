Помогите родителям читать «Хартию'97» 1 26.01.2018, 11:20

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Как добиться того, чтобы все, кто читал сайт до блокировки, могли делать это и сейчас.

Среди читателей «Хартии'97» много людей пожилого возраста. Если для более грамотной молодежи не существует проблем с быстрым обходом блокировки сайта, то у тех, кто хуже ориентируется в компьютере, не знает о соцсетях и анонимайзерах, есть сложности.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

«Многие просто не знают, что делать в такой ситуации. Знаю об этом даже по некоторым своих родных и их друзьях.

Не пожалейте времени, посетите родителей, соседей, знакомых, которые раньше читали «Хартии'97» и, возможно, не могут попасть на ее сейчас.

Установите на их компьютере или смартфоне браузер или расширение, через которые сайт точно будет открываться, распечатайте или напишите простые инструкции, что делать в случае, если на «Хартии'97» зайти опять не получится - она может состоять просто из вашего номера телефона.

Надо добиться того, чтобы все, кто читал сайт до блокировки, имели возможность делать это и сейчас. Один из способов заставить власти отменить решение - показать, что оно не принесло пользы и не отразилось на посещаемости «Хартии'97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.